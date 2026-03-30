Ziua Porților Deschise 2026 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Marți, 31 martie 2026, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești organizează Ziua Porților deschise 2026, în intervalul orar 10:00-14:00. Evenimentul este dedicat elevilor, studenților, profesorilor și tuturor celor interesați de oportunitățile educaționale și profesionale oferite de mediul universitar.

Evenimentul se va desfășura în campusul Mehedințeanu și oferă participanților ocazia de a explora infrastructura modernă, de a descoperi laboratoare performante și de a interacționa direct cu cadrele didactice și studenții UPG.

Cei prezenți vor putea înțelege concret ce înseamnă viața de student și parcursul academic într-o instituție cu tradiție și relevanță în domeniul energiei și ingineriei.

Ce oferă Ziua Porților Deschise 2026:

prezentarea detaliată a programelor de studii și a specializărilor;

demonstrații practice și vizite ghidate în laboratoare;

sesiuni interactive cu studenți și profesori;

informații actualizate privind admiterea, bursele și oportunitățile de carieră.

Care sunt cele cinci facultăți ale UPG

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie

Facultatea de Litere și Științe

Facultatea de Științe Economice

„Prin această inițiativă, universitatea își consolidează rolul de punte între educație și industrie, oferind viitorilor studenți acces direct la informații relevante și experiențe autentice din mediul academic.

Ziua Porților Deschise 2026 nu este doar un eveniment informativ, ci o experiență care deschide perspective și inspiră alegeri pentru viitor.

Vă așteptăm să descoperiți UPG!”, au transmis reprezentanții UPG Ploiești.