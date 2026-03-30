Astăzi, elevii de clasa a VIII-a află rezultatele simulării Evaluării Naționale

Luni, 30 martie 2026, elevii de clasa a VIII-a, care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026, află rezultatele probelor scrise. Notele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea elevului sau părintelui.

Evaluarea Națională se va da în luna iunie și nota obținută va fi baza admiterii la liceu.

Cum sunt comunicate rezultatele simulării

Rezultatele simulării sunt transmise individual, prin intermediul unităților de învățământ, fără a fi făcute publice. Elevii le află direct de la profesori, în cadrul școlii. Spre deosebire de examenul propriu-zis, acestea nu sunt publicate centralizat online.

Rezultatele nu pot fi contestate și sunt trecute în catalog doar la cerere. În schimb, ele sunt analizate la nivelul fiecărei școli, în vederea îmbunătățirii performanțelor educaționale.