Încă o țară blochează accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Potrivit Reuters, Indonezia a introdus sâmbătă, 28 martie, restricții majore pentru milioane de utilizatori sub 16 ani pe platforme precum Roblox, TikTok sau X. Decizia are rolul de a reduce riscurile de dependență și hărțuire online, însă implementarea măsurilor rămâne neclară.
Nu se știe încă dacă respectivele conturi ale minorilor vor fi dezactivate automat sau dacă va exista un sistem de verificare a vârstei. Autoritățile au transmis că procesul va fi gradual.
Companiile vizate spun că iau deja măsuri pentru a se conforma. Roblox promite controale suplimentare pentru utilizatorii sub 16 ani, Meta a introdus conturi speciale pentru adolescenți, iar TikTok susține că are deja zeci de funcții de siguranță.
În ceea ce privește Google, compania avertizează că restricțiile prea dure ar putea crea un „decalaj de cunoaștere”.
Prima interdicție privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale a fost aplicată în Australia, pe 10 decembrie 2025.