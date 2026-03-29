- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Încă o țară blochează accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Potrivit Reuters, Indonezia a introdus sâmbătă, 28 martie,  restricții majore pentru milioane de utilizatori sub 16 ani pe platforme precum Roblox, TikTok sau X. Decizia are rolul de a reduce riscurile de dependență și hărțuire online, însă implementarea măsurilor rămâne neclară.

- Publicitate -

Nu se știe încă dacă respectivele conturi ale minorilor vor fi dezactivate automat sau dacă va exista un sistem de verificare a vârstei. Autoritățile au transmis că procesul va fi gradual.

Companiile vizate spun că iau deja măsuri pentru a se conforma. Roblox promite controale suplimentare pentru utilizatorii sub 16 ani, Meta a introdus conturi speciale pentru adolescenți, iar TikTok susține că are deja zeci de funcții de siguranță.

- Publicitate -

În ceea ce privește Google, compania avertizează că restricțiile prea dure ar putea crea un „decalaj de cunoaștere”.

Prima interdicție privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale a fost aplicată în Australia, pe 10 decembrie 2025.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -