Încă o țară blochează accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Potrivit Reuters, Indonezia a introdus sâmbătă, 28 martie, restricții majore pentru milioane de utilizatori sub 16 ani pe platforme precum Roblox, TikTok sau X. Decizia are rolul de a reduce riscurile de dependență și hărțuire online, însă implementarea măsurilor rămâne neclară.

- Publicitate -

Nu se știe încă dacă respectivele conturi ale minorilor vor fi dezactivate automat sau dacă va exista un sistem de verificare a vârstei. Autoritățile au transmis că procesul va fi gradual.

Companiile vizate spun că iau deja măsuri pentru a se conforma. Roblox promite controale suplimentare pentru utilizatorii sub 16 ani, Meta a introdus conturi speciale pentru adolescenți, iar TikTok susține că are deja zeci de funcții de siguranță.

- Publicitate -

În ceea ce privește Google, compania avertizează că restricțiile prea dure ar putea crea un „decalaj de cunoaștere”.

Prima interdicție privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale a fost aplicată în Australia, pe 10 decembrie 2025.