Legea anti-femicid introduce în școli educația pentru prevenirea violenței de gen și promovarea relațiilor non-violente, potrivit amendamentelor adoptate de Camera Deputaților. Profesorii vor fi instruiți în ceea ce privește predarea acestei noi discipline, care va fi inclusă în programă.

„În scopul prevenirii fenomenului violenței împotriva femeilor, Ministerul Educației și Cercetării include, în temele privind nediscriminarea din cadrul programelor școlare aferente disciplinelor din trunchiul comun, și teme privind egalitatea de gen, formele de violență împotriva femeilor, precum și etica relațiilor non-violente în cuplu, în familie, în comunități și în societate”, se arată într-un articol din proiect.

În ceea ce privește pregătirea profesorilor care vor preda această nouă materie, „dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a preda și integra temele privind violența de gen, egalitatea de șanse și etica relațiilor non-violente se realizează atât în cadrul formării inițiale, cât și prin programe de formare continuă”.

Totodată, ministerul „identifică linii de finanțare dedicate proiectelor educaționale, de formare și conștientizare publică”.

Reamintim că legea anti-femicid a fost adoptată miercuri, 25 martie, de Camera Deputaților, cu 284 de voturi „pentru”, aceasta fiind for decizional după votul din Senat.