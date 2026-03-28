Copiii din Ploiești învață regulile esențiale pentru siguranța în trafic

Vineri, 27 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au desfășurat o acțiune educativă la Școala Gimnazială „George Coșbuc”, dedicată elevilor implicați în patrulele școlare de circulație.

În cadrul activității, oamenii legii le-au prezentat copiilor reguli esențiale de circulație, punând accent pe traversarea corectă a străzii, respectarea semnelor rutiere și importanța atenției în trafic. Pentru o mai bună înțelegere, elevii au participat și la exerciții practice, utilizând indicatoare precum „STOP” și „GO”, simulând situații reale din trafic.

Polițiștii au subliniat rolul crucial al educației rutiere încă de la vârste fragede, arătând că deprinderea unor comportamente corecte poate contribui semnificativ la prevenirea accidentelor și la salvarea de vieți.

Activitatea s-a desfășurat într-un mod interactiv, iar elevii au demonstrat interes și implicare, reușind la final să aplice corect regulile învățate.

Astfel de inițiative evidențiază colaborarea dintre instituțiile de învățământ și autorități, având ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și formarea unor participanți responsabili la trafic încă din copilărie.