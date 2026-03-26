Proiectul APTC, „Trăiește la volan”, lecție despre responsabilitate pentru liceenii de la C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești

Trăiește la volan” – lecție despre responsabilitate pentru liceenii de la „Al. I. Cuza” Ploiești Proiectul APTC (Asociația pentru Transparență în Comunitate), „Trăiește la volan”, derulat alături de IPJ Prahova, ISU Prahova și specialiști în conducere defensivă, a ajuns joi, 26 martie 2026, și la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Ploiești. Proiectul își propune să schimbe mentalități și să prevină tragediile rutiere în rândul tinerilor.

Timp de peste o oră, zeci de liceeni din clasele a XI-a și a XII-a, mulți dintre ei posesori de permis de conducere, au aflat care sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere și au înțeles că viteza excesivă poate schimba, în mod ireversibil, destine.

România, pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră

Elevii au vizionat imagini ale unor accidente grave, editate, iar mesajul organizatorilor a fost unul clar și direct. „Voi puteți face ce doriți, însă viteza și teribilismul omoară. Nu vorbim doar despre o expresie, ci despre o realitate confirmată zilnic pe șoselele din România”, a precizat jurnalistul Claudiu Vasilescu.

„Mașina nu trebuie să fie intrument de afirmare”

La rândul său, comisarul de poliție Mihai Dinu a subliniat că viteza excesivă, dorința de a impresiona pe rețelele sociale, cursele improvizate sau conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor transformă drumurile în adevărate scene de tragedie.

Mașina nu trebuie să fie un instrument de afirmare, pentru că nevoia de validare vine la pachet cu riscuri uriașe.

Acesta a atras atenția și asupra consecințelor legale: șoferii vinovați de producerea unor accidente cu victime pot fi cercetați penal pentru vătămare sau ucidere din culpă, iar în cazul consumului de alcool sau droguri se aplică prevederile „Legii Anastasia”, care presupun executarea pedepsei în regim de detenție.

„Cel mai greu e când trebuie să intervii pentru a salva copii”

Intervenția reprezentantului ISU Prahova, plutonier adjutant Marius Polițeanu, a adus în fața elevilor realitatea dură a intervențiilor de salvare. Acesta a descris momentele dramatice de la locul accidentelor, unde fiecare secundă contează.

„Cel mai greu este atunci când intervenim pentru a scoate dintre fiarele contorsionate copii. Vezi o jucărie de pluș, vezi un scaun special și îți dai seama că misiunea ta este să salvezi viața unui minor. Și noi suntem oameni, și noi avem copii acasă”, a spus salvatorul.

Cât de importantă este purtarea centurii de siguranță, inclusiv pe locurile din spate ale mașinii

Specialistul în conducere defensivă din cadrul Școlii de Șoferi CCC Admis Ploiești, Ștefan Andrei-Dorian, le-a explicat elevilor că un accident poate deveni mortal chiar și la viteze aparent moderate, de aproximativ 60 km/h.

De asemenea, acesta a insistat asupra importanței purtării centurii de siguranță și asupra poziției corecte la volan, detalii considerate minore, dar care pot face diferența dintre viață și moarte în cazul unui impact.

La final, liceenii au testat ochelarii care simulează efectele consumului de alcool și droguri, iar organizatorii le-au adresat o întrebare simplă, dar puternică: „Merită câteva secunde de adrenalină riscul de a nu mai ajunge niciodată acasă?”

Proiectul APTC este susținut de LEDMAX Electronics și Școala de Șoferi CCC Admis Ploiești.