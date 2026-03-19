- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

15 elevi de la Colegiul „Mihai Viteazul”, calificați la Olimpiada Națională de Matematică

Autor: Ștefan Vlăsceanu

Performanță la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, unde nu mai puțin de 15 elevi au reușit să se califice la faza națională a Olimpiadei de Matematică, una dintre cele mai dificile competiții școlare.

- Publicitate -

Performanța vine ca rezultat al muncii susținute, al talentului și al pregătirii riguroase, potrivit reprezentanților unității de învățământ.

Lista elevilor din CNMV care vor reprezenta Ploieștiul la etapa națională acoperă mai multe niveluri de studiu, de la gimnaziu până la clasa a XII-a:

- Publicitate -
  • Dumitrescu Iustin Lucian – clasa a VIII-a
  • Dumitru Ștefan Andrei Cristian – clasa a VIII-a
  • Gavrilescu Maria-Alexandra – clasa a IX-a
  • Cioara Nicolae Cristian – clasa a X-a
  • Zamfir Alexandru Ilie – clasa a X-a
  • Lazăr Matei – clasa a X-a
  • Dragomir Eduard Ștefan – clasa a XI-a
  • Bega Sebastian – clasa a XI-a
  • Rusișoru Cristian – clasa a XI-a
  • Bulău Robert-Nicolae – clasa a XI-a
  • Tănase Victor Andrei – clasa a XI-a
  • Ionescu Rareș Andrei – clasa a XI-a
  • Vasile Andrei-Călin – clasa a XII-a
  • Toader David-Ștefan – clasa a XII-a
  • Pușcașu Alessia-Maria – clasa a XII-a

În spatele acestor rezultate stau profesorii care i-au pregătit: Gabriel Țaga, Dorin Vasile, Nicolae Anghelescu, Mălina Elena Stegăroiu și Daniela Lambru.

„Fiecare nume din această listă reprezintă o poveste de ambiție, talent și muncă serioasă. Le urăm tuturor mult succes la etapa națională și încrederea că matematica nu este doar o știință, ci o formă de a gândi profund, de a descoperi frumusețea logicii și a rigorii”, au mai transmis reprezentanții CNMV Ploiești

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -