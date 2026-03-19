15 elevi de la Colegiul „Mihai Viteazul”, calificați la Olimpiada Națională de Matematică

Performanță la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, unde nu mai puțin de 15 elevi au reușit să se califice la faza națională a Olimpiadei de Matematică, una dintre cele mai dificile competiții școlare.

Performanța vine ca rezultat al muncii susținute, al talentului și al pregătirii riguroase, potrivit reprezentanților unității de învățământ.

Lista elevilor din CNMV care vor reprezenta Ploieștiul la etapa națională acoperă mai multe niveluri de studiu, de la gimnaziu până la clasa a XII-a:

Dumitrescu Iustin Lucian – clasa a VIII-a

Dumitru Ștefan Andrei Cristian – clasa a VIII-a

Gavrilescu Maria-Alexandra – clasa a IX-a

Cioara Nicolae Cristian – clasa a X-a

Zamfir Alexandru Ilie – clasa a X-a

Lazăr Matei – clasa a X-a

Dragomir Eduard Ștefan – clasa a XI-a

Bega Sebastian – clasa a XI-a

Rusișoru Cristian – clasa a XI-a

Bulău Robert-Nicolae – clasa a XI-a

Tănase Victor Andrei – clasa a XI-a

Ionescu Rareș Andrei – clasa a XI-a

Vasile Andrei-Călin – clasa a XII-a

Toader David-Ștefan – clasa a XII-a

Pușcașu Alessia-Maria – clasa a XII-a

În spatele acestor rezultate stau profesorii care i-au pregătit: Gabriel Țaga, Dorin Vasile, Nicolae Anghelescu, Mălina Elena Stegăroiu și Daniela Lambru.

„Fiecare nume din această listă reprezintă o poveste de ambiție, talent și muncă serioasă. Le urăm tuturor mult succes la etapa națională și încrederea că matematica nu este doar o știință, ci o formă de a gândi profund, de a descoperi frumusețea logicii și a rigorii”, au mai transmis reprezentanții CNMV Ploiești