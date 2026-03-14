Caravana Munteniei la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Joi, 12 martie 2026, Caravana Munteniei, inițiată de organizația de tineret GEYC – Group of the European Youth for Change, a ajuns la Ploiești. Peste 40 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, au luat parte, pentru o zi, la o activitate dedicată implicării civice, descoperirii oportunităților europene și înțelegerii conceptelor de echitate intergenerațională și pregătire și reziliența pentru viitor.

Evenimentul de la Ploiești a făcut parte din traseul Caravanei Munteniei, desfășurat în perioada 9-13 martie 2026 în patru orașe din regiune – Pitești, Găești, Ploiești și Buzău – și implementat de echipa GEYC împreună cu lucrători de tineret internaționali din state membre ale Uniunii Europene.

Elevii au avut posibilitatea de a trece succesiv prin patru colțuri tematice facilitate de experți și practicieni din organizații europene partenere, într-un cadru care pune accent pe participare activă, reflecție și aplicabilitate practică.

Temele campaniei

Oportunități europene pentru tineri, facilitat de Vlad Bucur, care reprezintă Asociația GEYC;

Echitate intergenerațională, facilitat de Joseph Anthony Julca Mendoza, care reprezintă organizația Euro Mirada din Spania;

Participare civică, facilitat de Antonijo Bajo, din cadrul organizației Ekonomska Klinika din Croația;

Pregătire și reziliență pentru viitor, facilitat de Ottavio Guazzone, din cadrul organizației CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente din Italia.

Prin aceste sesiuni, participanții au explorat – prin jocuri de societate create de GEYC – implicarea tinerilor în comunitate, procesele democratice, dezvoltarea competențelor necesare într-o lume aflată în continuă schimbare, precum și despre programe și mobilități europene care pot susține dezvoltarea personală și profesională a noii generații.

În același timp, formatul atelierelor a urmărit ca fiecare grup să plece cu idei-cheie, acțiuni practice și pași următori concreți în ceea ce privește implicarea, accesarea de resurse și valorificarea oportunităților europene.

Un element definitoriu al Caravanei Munteniei este accentul pus pe echitatea intergenerațională, temă care capătă o relevanță specială în actualul context european. Caravana Munteniei se poziționează astfel ca una dintre primele activități educaționale care aduce această temă în centrul dialogului cu tinerii după ce Comisia Europeană a prezentat prima Strategie pentru Echitate Intergenerațională, menită să integreze gândirea pe termen lung și echitatea între generații în procesul de elaborare a politicilor publice.

Un alt focus al Caravanei Munteniei este pregătirea și reziliența tinerilor pentru viitor.

Oportunități oferite de programele europene Erasmus+, inclusiv: