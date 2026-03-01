Părinții, obligați să își înscrie copiii de 6 ani în clasa pregătitoare. Termen-limită 6 mai 2026

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv sunt obligați să înscrie copiii în clasa pregătitoare, potrivit anunțului făcut de Ministerul Educației. Potrivit calendarului, perioada de înscriere este 31 martie – 6 mai 2026.

În egală măsură, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de la grădiniță sau CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională).

Ministerul Educației transmite că cererile-tip de înscriere pot fi completate și online AICI, dar, după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la școala unde doresc înscrierea copilului, în vederea validării cererii, notează edupedu.ro.

Care sunt actele necesare pentru înscriere?