Supraveghere mai strictă la examenele naționale 2026: camerele vor filma frontal toți candidații

Potrivit unei proceduri transmisă, zilele trecute, de Ministerul Educației inspectoratelor școlare, supravegherea audio și video in sălile de calsă unde se vor derula exemenele naționale din 2026, fi mai strictă, pentru a preveni orice încercare de fraudă. Toți candidații vor fi surprinși, cel puțin frontal, în timpul probelor, precum şi toate acţiunile şi dialogurile persoanelor aflate în sală.

- Publicitate -

Camerele sistemului de supraveghere audio-video vor fi instalate în fiecare sală supravegheată audio-video, astfel încât să asigure vizibilitatea tuturor persoanelor din interiorul acesteia şi să nu poată fi obturată printr-o anumită poziționare a unor persoane sau obiecte, se arată în document.

Conform procedurii, școlile sunt cele care asigură dotarea cu echipamentele necesare punerii în funcțiune şi exploatării sistemului de supraveghere audio-video.

- Publicitate -

Directorii unităților de învăţământ în care sunt organizate centre aferente examenelor naţionale sunt responsabili pentru instalarea şi punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere audio-video, în sălile care vor fi supravegheate audio-video.

Întreg sistemul trebuie să fie funcţional cu cel puțin 72 de ore înainte de prima probă de examen/proba scrisă a examenului naţional, respectiv cel mai târziu cu 24 ore înaintea începerii evaluării lucrărilor scrise/ soluţionării contestaţiilor, potrivit edupedu.ro.