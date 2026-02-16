- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Supraveghere mai strictă la examenele naționale 2026: camerele vor filma frontal toți candidații

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
elevi
foto cu caracter ilustrativ

Potrivit unei proceduri transmisă, zilele trecute, de Ministerul Educației inspectoratelor școlare, supravegherea audio și video in sălile de calsă unde se vor derula exemenele naționale din 2026, fi mai strictă, pentru a preveni orice încercare de fraudă. Toți candidații vor fi surprinși, cel puțin frontal, în timpul probelor, precum şi toate acţiunile şi dialogurile persoanelor aflate în sală.

- Publicitate -

Camerele sistemului de supraveghere audio-video vor fi instalate în fiecare sală supravegheată audio-video, astfel încât să asigure vizibilitatea tuturor persoanelor din interiorul acesteia şi să nu poată fi obturată printr-o anumită poziționare a unor persoane sau obiecte, se arată în document.

Conform procedurii, școlile sunt cele care asigură dotarea cu echipamentele necesare punerii în funcțiune şi exploatării sistemului de supraveghere audio-video.

- Publicitate -

Directorii unităților de învăţământ în care sunt organizate centre aferente examenelor naţionale sunt responsabili pentru instalarea şi punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere audio-video, în sălile care vor fi supravegheate audio-video.

Întreg sistemul trebuie să fie funcţional cu cel puțin 72 de ore înainte de prima probă de examen/proba scrisă a examenului naţional, respectiv cel mai târziu cu 24 ore înaintea începerii evaluării lucrărilor scrise/ soluţionării contestaţiilor, potrivit edupedu.ro.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât te costă, de fapt, inflația de 10%, în viața de zi cu zi? Economist: „În realitate e minim 15%”

Corina Matei Corina Matei -
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni, 16...

Revoltă în comunitate: 300 de copii și bătrâni, afectați de scurtarea traseului 1 la Ploiești. Acuzații de discriminare

Corina Matei Corina Matei -
Între toate operările modificate, cel mai contestat a fost...

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -