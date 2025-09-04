- Publicitate -
Manualul va ajunge pe băncile elevilor începând cu 8 septembrie

Trei prahoveni, coautori ai manualului „Istoria comunismului”

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Trei profesori prahoveni sunt coautori ai manualului Istoria Comunismului din România, care va ajunge pe băncile elevilor de clasa a XII-a, pentru prima dată, începând cu data de 8 septmebrie. Manualul propus de editura Litera a fost declarat câștigător de echipa de evaluatori ai Ministerului Educației și Cercetării.

- Publicitate -

Mariana Gheorghe, profesor la C. N. „Mihai Viteazul”, Irina Ema Săvuță, profesor la C.N. „Al. I. Cuza” și Aurel Constantin Soare, profesor la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza fac parte din echipa care a muncit aproximativ jumătate de an pentru ca manualul „Istoria Comunismului din România” să primească „bun de tipar” și să fie selectat ca și câștigător.

A fost o muncă intensă. Pe lângă noi, cei trei profesori din județ, au mai fost implicați Iuliana Căplescu, consilier în Ministerul Educației, Maria Rados, profesor la un colegiu din Iași. Totul a fost atent coordonat de către Dorin Dobrincu, cercetător științific, expert în Istoria Comunismului.

Cum de a fost selectată lucrarea noastră? Am vrut să oferim copiilor o informație aerisită. Manualul este unul interactiv și frumos ilustrat cu documente din perioada comunistă. Mai mult, include un cod QR care, odată scanat, îi duce pe elevi către o bibliotecă virtuală.

Social

”Ilie Bolojan își umple buzunarele cu bani în timp ce poporul flămânzește”. Nimănui nu-i pasă

Ion Țiriac, Mugur Isărescu, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Alexandru Nazare, Diana Șoșoacă, Călin Georgescu, Gigi Becali, Cristian Tudor Popescu, Alessandra Stoicescu, Andreea Esca, Alex...
- Publicitate -

Manualul  a fost realizat ținând cont de programa școlară. Textele lecțiilor sintetizează o informație vastă, iar stilul este unitar, clar și atractiv. Sursele scrise sunt diverse, extrase din documente de arhivă, din memorii și din lucrările unor specialiști. Ilustrația este bogată, formată din fotografii, foarte multe inedite, depistate în arhive publice și private, la care se adaugă hărți și schițe.

În varianta digitală sunt imagini suplimentare și animații. Acest lucru pentru că, istoria în general, cea a comunismului în particular, este strâns legată de memorie”, a povestit unul dintre coautori, Mariana Gheorghe, profesor de istorie la CNMV Ploiești de mai bine de 30 de ani. 

Aceasta este, deopotrivă, coautor al manualelor de istorie de clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a.

- Publicitate -

Citește și: „Istoria comunismului din România” devine materie obligatorie la liceu, anunță ministrul Educației

„Istoria comunismului din România” devine disciplină obligatorie în şcolile româneşti începând din anul şcolar 2025 – 2026. Ea va fi predată elevilor din clasele XII-a (învăţământ de zi), respectiv a XIII-a (învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

0
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

0
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

0
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

0
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Viața Prahovei

Cod galben de caniculă și disconfort termic în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

0
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

0
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

5
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

În școlile din Prahova, festivitățile de deschidere nu sunt boicotate

Luiza Toboc -
Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duță, anunța, zilele trecute,...

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Luiza Toboc -
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Luiza Toboc -
Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în...

Cum ajunge un profesor de sport să predea și turism

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână...
- Publicitate -

Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Luiza Toboc -
Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar...

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc -
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care...

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc -
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

Luiza Toboc -
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean