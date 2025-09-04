Trei prahoveni, coautori ai manualului „Istoria comunismului”

Trei profesori prahoveni sunt coautori ai manualului Istoria Comunismului din România, care va ajunge pe băncile elevilor de clasa a XII-a, pentru prima dată, începând cu data de 8 septmebrie. Manualul propus de editura Litera a fost declarat câștigător de echipa de evaluatori ai Ministerului Educației și Cercetării.

Mariana Gheorghe, profesor la C. N. „Mihai Viteazul”, Irina Ema Săvuță, profesor la C.N. „Al. I. Cuza” și Aurel Constantin Soare, profesor la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza fac parte din echipa care a muncit aproximativ jumătate de an pentru ca manualul „Istoria Comunismului din România” să primească „bun de tipar” și să fie selectat ca și câștigător.

„A fost o muncă intensă. Pe lângă noi, cei trei profesori din județ, au mai fost implicați Iuliana Căplescu, consilier în Ministerul Educației, Maria Rados, profesor la un colegiu din Iași. Totul a fost atent coordonat de către Dorin Dobrincu, cercetător științific, expert în Istoria Comunismului.

Cum de a fost selectată lucrarea noastră? Am vrut să oferim copiilor o informație aerisită. Manualul este unul interactiv și frumos ilustrat cu documente din perioada comunistă. Mai mult, include un cod QR care, odată scanat, îi duce pe elevi către o bibliotecă virtuală.

Manualul a fost realizat ținând cont de programa școlară. Textele lecțiilor sintetizează o informație vastă, iar stilul este unitar, clar și atractiv. Sursele scrise sunt diverse, extrase din documente de arhivă, din memorii și din lucrările unor specialiști. Ilustrația este bogată, formată din fotografii, foarte multe inedite, depistate în arhive publice și private, la care se adaugă hărți și schițe.

În varianta digitală sunt imagini suplimentare și animații. Acest lucru pentru că, istoria în general, cea a comunismului în particular, este strâns legată de memorie”, a povestit unul dintre coautori, Mariana Gheorghe, profesor de istorie la CNMV Ploiești de mai bine de 30 de ani.

Aceasta este, deopotrivă, coautor al manualelor de istorie de clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a.

„Istoria comunismului din România” devine disciplină obligatorie în şcolile româneşti începând din anul şcolar 2025 – 2026. Ea va fi predată elevilor din clasele XII-a (învăţământ de zi), respectiv a XIII-a (învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă).