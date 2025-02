Daria Dicu, olimpica internațională care a ales Medicina la Craiova

Daria Gabriela Dicu este tânăra de nici 19 ani care a reușit „să pună Ploieștiul pe harta lumii”, după ce, în 2024, echipa Ro2D2, din care a făcut parte, a obținut titlul de vicecampioană a lumii la Campionatul Mondial de Robotică „First Tech Challenge”, organizat la Houston, în Statele Unite. Nu mulți sunt cei care știu că Daria, deși a fost admisă la patru universități din străinătate a preferat, într-un final, România. Olimpica internațională a decis să facă saltul peste Capitală și să studieze la Facultatea de Medicină din Craiova. Spune că nu regretă nicio secundă alegerea făcută, mai ales că visul ei cel mai mare este ca, într-o zi, să devină medic oncolog pediatru.

- Publicitate -

Într-o țară în care din ce în ce mai mulți tineri cu potențial iau calea străinătății și aleg să studieze la universități de top, revenind acasă doar în vacanțe pentru a-și vedea familiile și prietenii, Daria este excepția.

Tânăra olimpică, unul dintre copiii de 10 ai Ploieștiului, a rămas în țară

A ocolit Bucureștiul și spune că a fost fascinată, după ce s-a documentat temeinic, de UMF Craiova. După un semestru petrecut în Bănie, ploieșteanca are doar cuvinte de laudă cu privire la calitatea actului educațional, combinat perfect, spune Daria, cu ceea ce înseamnă dotări și tehnologie de ultimă generație.

În doar câteva luni, olimpica, fire activă, energică și extrem de curioasă face parte deja din Societatea Studenților Mediciniști Craiova, dar și din Societatea Studenților în Chirurgie și Efect Media – departamentul de promovare și mediatizare al facultății.

- Publicitate -

Niciun moment tânăra ploieșteancă nu neagă faptul că visul ei cel mare a fost să meargă la studii peste Ocean. Experiențele trăite la Houston, dar și la Maryland, unde campionii Ro2D2 au adus la Ploiești trofeul Maryland Tech Invitational au făcut-o să își dorească să trăiască, după terminarea liceului, „visul american”.

A fost acceptată la universități din afară, dar a ales Craiova

A fost admisă la trei universități de prestigiu cu bursă parțială în SUA, iar în Germania, la Constructor University din Bremen, a primit „full scholarship”. S-a gândit, a analizat și a luat decizia: și aici, în România, e nevoie de tineri ca ea.

„Nu m-am văzut închisă într-un laborator de cercetare cum ar fi fost în Germania. Mie îmi place interacțiunea cu oamenii, mai ales cu copiii. De când am făcut voluntariat la SJU Ploiești și am văzut cât de mari sunt nevoile în spitale, mai ales pe parte de resursă umană, cât de multă suferință poate exista și cât de nedrept este când, de această suferință au parte cei mici, am realizat că eu voi fi medic. Iar dorința mea cea mai mare este să mă specializez pe oncologie pediatrică”, povestește Daria, care mai adaugă faptul că a ales Craiova fiindcă aici a întâlnit căldura umană, dar și dotările și programele de studiu care o pot forma așa cum își dorește pentru viitoarea carieră.

- Publicitate -

Visul tinerei e să ajute copiii diagnosticați cu cancer

Fire blândă și empatică, Daria spune că mereu și-a dorit să ajute oamenii. Încă din clasa a VI-a s-a visat medic și tot de mică a fost pasionată de robotică. Crede că cele două mari iubiri ale sale se împletesc armonios, iar experiența pe parte de tehnică pe care a căpătat-o o va ajuta enorm în momentul în care va ajunge să îmbrace halatul alb.

Dacă drumul ei către cariera de doctor de-abia a început, cu o primă sesiune terminată cu succes, cel petrecut alături de prietenii de la RO2D2 s-a închis, în calitate de membru al echipei, în cel mai frumos mod cu putință. „Faptul că am reușit să facem să se vorbească despre România, despre Ploiești, la superlativ e unul dintre cele mai bune și frumoase lucruri care mi s-au întâmplat. Ce am trăit alături de Ro2D2 a fost și rămâne ceva unic ”, mărturisește Daria, care a rămas mentor al echipei de robotică a C.N. „Mihai Viteazul”.

Încurajează ambițiile echipei sale de suflet, dă sfaturi atunci când i se cer și transmite încredere și curaj că oricând experiența Houston și acel loc doi Mondial din 2024 se pot repeta.