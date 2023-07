Niciun post titularizabil, în Prahova, la catedra de română. La fizică au fost, dar nu am avut candidați cu nota peste 7

748 de candidați au susținut, în Prahova, examenul de titularizare, iar 387 dintre aceștia au reușit să ia note peste 7 ceea ce înseamnă că își pot găsi o catedră pe perioadă nedeterminată. Sunt discipline unde, la nivel de județ, nu sunt vacante posturi titularizabile, dar și catedre care nu pot fi ocupate de profesori titulari pe motiv că respectivii candidați nu au reușit să ia minimum 7 la examen.

Ședintele de repartizare pe posturi didactice au început, joi, 27 iulie. Continuă, la această oră, la sediul ISJPH, repartiția candidaților care au obtinut la proba scrisă de la titularizare minimum nota 7.

În școlile din Prahova sunt disponibile 262 de posturi titularizabile.

„Am ocupat, până la această oră, catedrele pentru învățământ preșcolar – 29, la fel la învățători -39. Am reușit să acoperim și la profesori anumite catedre. Sunt candidați care au avut medii bune, adică peste 7, dar nu au agreat variantele care mai rămăseseră. Avem și situații în care, spre exemplu, la catedra de limba și literatura română, nu am avut nici un post titularizabil, așa cum la fizică am avut, însă, nu au existat candidați cu medie peste 7”, a precizat Tudor Iancu, insp. ISJPH.

Unul dintre candidații care astăzi a mers fără nicio grijă la repartiție este Andreea Constantinescu, profesor învățământ preșcolar. La examen, aceasta a luat nota 10 și a prins unul din cele două posturi titularizabile la grădinițe de stat din Ploiești.

„Eu și încă o colegă tot cu 10 la examen am prins cele două catedre din Ploiești. Au fost 29 de locuri pe învățământ preșcolar și undeva la 100 de candidați. Nu e ușor. Eu mi-am văzut visul împlinit după ani de încercări. Nu e prima dată când dau acest examen, dar nu am avut post titularizabil”, a mărturisit Andreea Constantinescu, care, din toamnă, va preda la o grădiniță de stat din Ploiești.

Pe 17 și18 august urmează o nouă sesiune când vor fi repartizate posturile de suplinire, deci prin contracte pe perioadă determinată. În această etapă participă candidații care au luat peste 7 la titularizare și care fie nu au reușit să ocupe posturi titularizabile în ședința de astăzi, fie pentru disciplina lor nu au existat posturi titularizabile.