Târg de Carte, dedicat Zilei Naționale a Lecturii, în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești

Într-o societate în care cărțile și cititul pierd tot mai mult teren, elevii Colegiului Mihai Viteazul din Ploiești organizează un târg de carte.

Astfel, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, 15 februarie, Consiliul Școlar al Elevilor CNMV organizează “Dialogul Lecturii”, un proiect dedicat promovării lecturii în rândul elevilor.

Proiectul cuprinde două etape: prima – un târg de carte, care va fi deschis pe parcursul celor trei zile pe culoarul central al liceului, și, a doua etapă – în ziua de vineri, 10 februarie, între orele 13:00 și 15:00 elevii sunt invitați în Sala de Festivități a Colegiului unde vor avea ocazia să-i cunoască pe invitații evenimentului.

Cei care și-au anunțat prezența vineri, și care vor sta de vorbă cu elevii Colegiului, sunt: Mircea Vasilescu, profesor universitar în cadrul Facultății de Litere a Universității București, Bianca Alecu, masterandă în lingvistică, asistent universitar în Departamentul de Lingvistică al Universității București și Cătălin Dupu, scriitor, speaker și realizator de emisiuni TV pentru Fundația Pro Culture.

Citește și: Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești este în finala concursului Lider European 2022

Târgul de carte are la bază un principiu simplu. Elevii doritori și pasionați de literatură pot veni cu câte o carte de acasă, pe care o vor lăsa la stand și vor lua alta în schimb. „Nu ne am dorit sa apelăm la bugetul financiar al elevilor, așa că am venit cu o altă idee. Fiecare elev va veni cu o carte de acasă, o va lăsa la stand și va lua alta, un schimb de cărți. Noi am pregătit deja câteva volume pentru primii elevi de mâine dimineață…”, explică mecanismul după care se va desfășura târgul de carte, Alesia Marin, vicepreședintele Consiliului Școlar al Elevilor CNMV.

Evenimentul de vineri din Sala de Festivități își propune să aducă elevii mai aproape de lectură și să-i introducă în tainele lingvisticii. Astfel, între orele 13:00-15:00 elevii liceului vor avea ocazia să cunoască speakerii și, totodată le vor putea adresa întrebări legate de literatură și lingvistică.

„Fie că ești pasionat de scriere, sau îți dorești să înțelegi însemnătatea pe care aceasta o deține în dezvoltarea noastră, te invităm să participi la acest minunat eveniment!” este invitația pe care organizatorii o adresează elevilor Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești.

Și speră că un număr considerabil de colegi vor onora această invitație.