Cât ar putea dura repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil. Ministrul Energiei: nu vom procesa țiței rusesc

Autor: Marius Nica

Autoritățile române au cerut acordul Statelor Unite pentru repunerea în funcțiune a rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că, dacă activitatea va fi reluată, instalațiile nu vor procesa țiței rusesc, iar profitul obținut nu va ajunge în Rusia.

Potrivit oficialului, materia primă ar urma să fie adusă din alte state, precum Azerbaidjan și Kazahstan, România având deja asigurate surse alternative de petrol.

Repunerea în funcțiune a rafinăriei depinde de o decizie a autorităților americane, iar după obținerea acordului ar fi nevoie de aproximativ 45 de zile pentru recalibrarea instalațiilor și reluarea producției în condiții de siguranță.

Ministerul Energiei explică situația rafinăriei Petrotel Ploiești. Condiția pentru repornirea activității

Ministrul Energiei a explicat la Digi24 că obiectivul principal este creșterea capacității de rafinare a României și asigurarea unei cantități mai mari de combustibil pe piața internă, în contextul tensiunilor geopolitice și al presiunilor asupra prețurilor la carburanți.

Rafinăria Petrotel, una dintre cele mai importante unități de procesare a petrolului din România, a fost afectată de sancțiunile internaționale impuse companiei ruse Lukoil, iar redeschiderea acesteia este considerată o măsură strategică pentru securitatea energetică a țării.

