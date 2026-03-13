Disponibilizări la fabrica de țigări BAT din Ploiești

Reacția companiei BAT

La solicitarea Observatorului Prahovea, reprezentanții BAT au transmis următorul punct de vedere:

”Fabrica noastră din Ploiești rămâne un centru de producție important pentru BAT în cadrul Uniunii Europene. BAT își menține angajamentul ferm de a contribui la dezvoltarea economiei românești, fiind unul dintre cei mai mari investitori străini din țară.

Similar multor alte organizații, ne evaluăm în mod constant structurile pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru viitor. Aceste schimbări au ca scop consolidarea afacerii noastre prin implementarea unor modalități de lucru mai inteligente, care să susțină o creștere sustenabilă pe termen lung, pe măsură ce continuăm să construim un viitor fără fum.

Acesta este un proces continuu de evaluare, menit să transforme BAT într-o companie cât mai agilă, mai disciplinată din punct de vedere al costurilor și mai bine ancorată în tehnologie, pentru a avea succes într-o lume aflată în evoluție rapidă. Procesul este realizat cu cel mai înalt nivel de respect și apreciere pentru toți angajații noștri extrem de competenți și valoroși”.