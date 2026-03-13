Disponibilizări la fabrica de țigări BAT din Ploiești

Cel mai mare producător de țigări din România, British American Tobacco (BAT), va concedia 135 din cei 955 de angajați ai fabricii de țigări din Ploiești, adică 14% din personal. Disponibilizările vor avea loc între aprilie și iunie 2026.
Salarii compensatorii pentru disponibilizați
Potrivit reprezentanților AJOFM Prahova, compania va acorda următoarele compensații pentru angajații disponibilizați:
- un salariu compensatoriu pentru angajații cu până la 5 ani vechime
- 9 salarii de bază pentru cei cu vechime între 5 și 10 ani
- 10 salarii de bază plus 1,2 salarii pentru fiecare an lucrat peste 10 ani, cu un plafon de maximum 20 de salarii
Reacția companiei BAT
La solicitarea Observatorului Prahovea, reprezentanții BAT au transmis următorul punct de vedere:
”Fabrica noastră din Ploiești rămâne un centru de producție important pentru BAT în cadrul Uniunii Europene. BAT își menține angajamentul ferm de a contribui la dezvoltarea economiei românești, fiind unul dintre cei mai mari investitori străini din țară.
Similar multor alte organizații, ne evaluăm în mod constant structurile pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru viitor. Aceste schimbări au ca scop consolidarea afacerii noastre prin implementarea unor modalități de lucru mai inteligente, care să susțină o creștere sustenabilă pe termen lung, pe măsură ce continuăm să construim un viitor fără fum.
Acesta este un proces continuu de evaluare, menit să transforme BAT într-o companie cât mai agilă, mai disciplinată din punct de vedere al costurilor și mai bine ancorată în tehnologie, pentru a avea succes într-o lume aflată în evoluție rapidă. Procesul este realizat cu cel mai înalt nivel de respect și apreciere pentru toți angajații noștri extrem de competenți și valoroși”.