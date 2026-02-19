Gigantul British American Tobacco, care deține o fabrică la Ploiești, face concedieri

Cel mai mare producător de țigări din România și din lume, British American Tobacco (BAT), care deține o fabrică la Ploiești, a anunțat că va face disponibilizări în acest an.

Informația a fost confirmată pentru Observatorul Prahovean de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova.

„Am fost înștiințați de reprezentanții societății că, în perioada aprilie–iunie, vor fi disponibilizați 135 de angajați”, a declarat Cristina Stoichici, director executiv al AJOFM Prahova.

Deocamdată nu se știe cu exactitate câți dintre cei disponibilizați provin de la fabrica din Ploiești, însă printre aceștia se numără și operatori din secția de producție.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei pentru detalii privind concedierile.

Potrivit platformei termene.ro, compania BAT a raportat o cifră de afaceri de 540.629.869 lei, o pierdere de -1.825.805.226 lei și 955 de angajați.

UPDATE Reacția BAT

”Fabrica noastră din Ploiești rămâne un centru de producție important pentru BAT în cadrul Uniunii Europene. BAT își menține angajamentul ferm de a contribui la dezvoltarea economiei românești, fiind unul dintre cei mai mari investitori străini din țară.

Similar multor alte organizații, ne evaluăm în mod constant structurile pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru viitor. Aceste schimbări au ca scop consolidarea afacerii noastre prin implementarea unor modalități de lucru mai inteligente, care să susțină o creștere sustenabilă pe termen lung, pe măsură ce continuăm să construim un viitor fără fum.

Acesta este un proces continuu de evaluare, menit să transforme BAT într-o companie cât mai agilă, mai disciplinată din punct de vedere al costurilor și mai bine ancorată în tehnologie, pentru a avea succes într-o lume aflată în evoluție rapidă. Procesul este realizat cu cel mai înalt nivel de respect și apreciere pentru toți angajații noștri extrem de competenți și valoroși”.