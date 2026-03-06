- Publicitate -
Care sunt cei mai mari angajatori din Câmpina, în funcție de numărul de angajați

Câmpina este municipiul aflat pe locul 2 în Prahova, după Ploiești, la toate capitolele economice. Astfel, după Topul firmelor din Câmpina în 2024, am realizat, cu datele furnizate de platforma Termene.ro, și topul celor mai mari angajatori din Câmpina.

Astfel, potrivit sursei citate, cel mai mare angajator dintre firmele înregistrate în municipiul Câmpina este producătorul de echipamente petroliere Cameron România. În 2024, compania avea 1.900 de angajați, în creștere cu 16% față de anul anterior. Compania este deținută de americani prin vehiculul european Cameron Lux I SARL.

Pe locul doi se află un alt producător de echipamente și instalații pentru industria petrolieră, mai exact Confind. Un business dezvoltat de omul de afaceri Ioan Simion, Confind avea, în 2024, 838 de angajați, în creștere cu 4% față de anul anterior.

În prezent, compania este deținută de entitatea Calmed Consultanta (85,19%) alături de cetățenii Teodor P. Naghel (11,11%) și Ioan Simion (3,7%).

Pe locul al treilea în acest top se află producătorul de mobilă Lemet, cu 713 angajați în 2024, în scădere cu 7% față de anul anterior. Compania este deținută de Alexandra Adina Rizea (51%), Aurelia Rizea (35%), Alexandru Rizea (9%), Monica Sacuiu (2,5%) și Ionuț Sacuiu (2,5%).

În topul angajatorilor din Câmpina mai găsim companii precum producătorul de materiale de construcții Soceram, producătorul de transmisii mecanice Neptun sau compania de salubrizare Floricon Salub.

