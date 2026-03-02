Topul firmelor din Câmpina, în funcție de cifra de afaceri

Municipiul Câmpina, din Prahova, este al doilea oraş ca mărinme al judeţului, după municipiul Ploieşti. Potrivit recensământului din 2021, Câmpina are o populaţie de 28.993 de locuitori.

- Publicitate -

La începutul anului 2026, platforma Termene.ro, a realizat topul firmelor din municipiul Câmpina, pe baza datelor furnizate de companiile care și-au depus bilanțul pe 2024. Iată cum arată peisajul de business al Câmpinei, mai exact care este topul firmelor care activează în municipiu, în funcție de cifra de afaceri.

Cum arată top 3

Pe primul loc, potrivit sursei citate, se află Cameron România SRL. Compania a avut o cifră de afaceri de 2 mld. lei în 2024, un profit net de 61,1 mil. lei și 1.900 de angajați.

- Publicitate -

Pe cel de-al doilea loc al podiumului se află Cemrom SA, care a înregistrat o cifră de afaceri de 289 mil. lei în 2024, un profit net de 44,2 mil. lei și 99 de angajați. Producătorul de ciment este deținut de Mihai Anastasescu (99,04%) și Emilia Anastasescu (0,96%).

Podiumul este completat de Aveuro International SRL, care a avut afaceri de 255,6 mil. lei în 2024, un profit net de 68,7 mil. lei și 113 angajați. Carosierul este deținut de Vlad Mircea Papuc.

Ce firme se mai află în top 10

Soceram SAa avut afaceri de 241,7 mil. lei în 2024, un profit net de 2,6 mil. lei și 417 angajați. Producătorul de materiale de construcții este controlat de Mihai Anastasescu, prin entitatea Metaleuroest SRL. Confind SRLa înregistrat afaceri de 239,7 mil. lei în 2024, un profit net de 16,8 mil. lei și 838 de angajați. Producătorul de echipamente și instalații pentru industria petrolieră este deținut de entitatea Calmed Consultanta (85,19%) alături de cetățenii Teodor P. Naghel (11,11%) și Ioan Simion (3,7%). În spatele Calmed Consultanta se află Ioan Simion, Constantin Ene, Nicolae Geană și Manuela-Carmen Mihăilă. Lemet SRLa avut o cifră de afaceri de 192,3 mil. lei în 2024, un profit net de 3,8 mil. lei și 713 angajați. Producătorul de mobilă este deținut de Alexandra Adina Rizea (51%), Aurelia Rizea (35%), Alexandru Rizea (9%), Monica Sacuiu (2,5%) și Ionuț Sacuiu (2,5%).

Citește și: Cum arată Top 10 companii din Prahova după cifra de afaceri

7. Neptun SAa înregistrat o cifră de afaceri de 122,7 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 1,8 mil. lei și 309 angajați. Producătorul de transmisii mecanice este deținut de Mihai Anastasescu, prin Metaleuroest (95,34%), alături de alți acționari persoane fizice și persoane juridice.

- Publicitate -

8. Royal N SRL a avut afaceri de 53,3 mil. lei în 2024, un profit net de 277.800 de lei și 42 de angajați. Furnizorul de produse și echipamente pentru instalații este deținut de Doru Sergiu Negoiasa(50%) și Antonela Raluca Negoiasa (50%).

9. Floricon Salub SRL a înregistrat afaceri de 40,9 mil. lei în 2024, un profit net de 3,7 mil. lei și 243 de angajați. Compania de salubritate este deținută de Aurel Florin Constantinescu.

10. TC Măsurare & Control SRLa avut afaceri de 39,8 mil. lei în 2024, un profit net de 836.800 de lei și 204 angajați. Producătorul de echipamente pentru măsurare și control este deținut de entitatea TC Limited SRL, înregistrată în Marea Britanie.

- Publicitate -

În restul topului se află printre altele, farmacii, cofetării și firme de transport de persoane

Seti Impex SRLa înregistrat afaceri de 34,4 mil. lei în 2024, un profit net de 2,2 mil. lei și 66 de angajați. Lanțul de farmacii este controlat de Corneliu Chircu (50%) și Adrian Gurău (50%). Diana Pa SRLa avut afaceri de 32,2 mil. lei în 2024, un profit net de 871.400 de lei și 161 de angajați. Compania activă în transportul de persoane este deținută de Rodica-Mariana Papuc. Protelco SA a înregistrat o cifră de afaceri de 29,2 mil. lei în 2024, un profit net de 9,7 mil. lei și 94 de angajați. Compania de inginerie și consultanță tehnică este deținută de Dumitru-Ovidiu Negreanu(55,33%), Sorin Ioncu (31%), Tatiana Manea (7,5%), Ovidiu Popescu (4,5%) și Alexandra Sorina Dumitru (1,68%). Centrul Medical SanConfind SRL a avut afaceri de 27,6 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 2,4 mil. lei și 153 de angajați. Acționariatul furnizorului de servicii medicale este format din CalmedConsultanta (70%) și Alina-Georgiana Tiulete (30%). În spatele Calmed Consultanta se află Ioan Simion, Constantin Ene, Nicolae Geană și Manuela-Carmen Mihăilă. Clarion SRLa înregistrat afaceri de 22,6 mil. lei în 2024, un profit net de 2,5 mil. lei și 99 de angajați. Compania activă în fabricarea pâinii, a prăjiturilor proaspete și a produselor de patiserie este deținută de Vasilie Laurențiu Dascălu (50%) și Carmela Dragomir (50%). Anca-C SRLa avut afaceri de 21,9 mil. lei în 2024, un profit net de 2,1 mil. lei și 29 de angajați. Retailerul este deținut de Mihaela Liliana Corcodel. Grandy SRL a înregistrat afaceri de 20,4 mil. lei în 2024, un profit net de 300.000 de lei și 25 de angajați. Compania este activă în comerțul cu furaje și hrană pentru animale de companie și este deținută de Gheorghe Davidescu.

18. Voipan Sil SRL a avut afaceri de 19,5 mil. lei în 2024, un profit net de 683.200 de lei și 119 angajați. Producătorul de brutărie, patiserie și cofetărie este deținut de Gabriela-Mihaela Voicilă.

19. Zone Construct SRLa înregistrat o cifră de afaceri de 19,3 mil. lei în 2024, un profit net de 96.800 de lei și 31 de angajați. Furnizorul de materiale de construcții este deținut de Adrian Crăciun.

20. Erin SRLa avut o cifră de afaceri de 18,3 mil. lei în 2024, un profit net de 1.100 de lei și 5 angajați. Compania este deținută de Sorin-Valeriu Balea.

- Publicitate -

21. Bedras Com SRLa înregistrat afaceri de 18,3 mil. lei în 2024, un profit net de 349.700 de lei și 8 angajați. Compania activă în comerțul cu piese și accesorii auto este deținută de Dragoș Gontescu.

Citește și: Topul celor mai mari 20 de companii din Prahova

22. Premier Slickline SAa avut afaceri de 18 mil. lei în 2024, un profit net de 3,2 mil. lei și 40 de angajați. Compania activează în domeniul serviciilor anexe extracției petrolului și gazelor naturale și este deținută de Dorel Goia (55%), Marinel Horvath (30%), Alexandru Stânean (5%), Paul Ovidiu Burnar (5%) și Tera Estate Development SRL (5%).

23. Matrix Aliance SRLa avut afaceri de 17,7 mil. lei în 2024 și un profit net de 52.900 de lei. Compania activă în comerț este deținută de Bogdan Ilie.

- Publicitate -

24. Fragetico Group SRLa înregistrat o cifră de afaceri de 17,3 mil. lei în 2024, un profit net de 1,4 mil. lei și 44 de angajați. Producătorul de case din lemn este deținut de Valentin Iancu (55%) și Magda Iancu (45%).

25. Delice International SRLa avut afaceri de 16,4 mil. lei în 2024, un profit net de 201.000 de lei și 30 de angajați. Compania activă în comerțul cu prăjituri, patiserie și panificație este deținut de Carmela Dragomir (50%) și Vasile Laurențiu Dascălu (50%).