SUA au dat un nou termen pentru vânzarea rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești

Autor: Marius Nica
Rafinăria Petrotel Lukoil

SUA a decis o nouă amânare a termenului-limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil, inclusiv cele din România. Este vorba de rafinăria Petrotel din Ploiești și lanțul de peste 300 de benzinării.

Ce a decis Trezoreria SUA

Potrivit Mediafax, noul termen până la care Lukoil trebuie să își vândă activele globale este 1 aprilie 2026, decizia fiind anunțată cu puțin timp înainte de expirarea termenului anterior (28 februarie).

Specialiștii subliniază că licențele generale nu anulează sancțiunile: sancțiunile rămân în vigoare, iar licența creează doar un cadru temporar în care pot continua anumite activități deja existente, pentru a preveni întreruperi bruște.

Astfel, până la 1 aprilie sunt permise, în limitele licenței activități de funcționare, plata salarii salariilor sau achiziția de piese sau lucrări de reparații.

În același timp, licența stabilește limite clare, inclusiv interdicții privind transferuri către Federația Rusă și faptul că vânzarea în sine poate necesita autorizare separată din partea SUA.

Pentru lanțul de benzinării din România, termenul pentru vânzarea lor este de 29 aprilie 2026.

România rămâne cu o singură rafinărie funcțională în martie

Reamintim că rafinăria Petrotel din Ploiești nu mai funcționează din octombrie 2025.  Inițial, aceasta a intrat în revizie, iar din ianuarie 2026 este în conservare din cauza sancțiunilor impuse de SUA.

Luna aceasta, o  altă  rafinărie din România, Petromidia, va deveni nefuncțională pentru lucrări de mentenanță, astfel încât singurul producător intern de carburanți va fi Petrobrazi.

Detalii aici: România rămâne cu o singură rafinărie funcțională. Cât produce Petrobrazi

