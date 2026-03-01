De ce s-au scumpit benzina și motorina. Explicația Ministerului Energiei

Carburanții s-au scumpit în mod repetat de la începutul anului, iar la Ploiești prețurile au ajuns la praguri care îi îngrijorează pe șoferi: benzina se apropie de 8 lei/litru, iar motorina a depășit 8,2 lei/litru în unele stații.

- Publicitate -

La solicitarea Observatorului Prahovean, Ministerul Energiei a transmis că unul dintre factorii care au contribuit la recentele majorări este o interdicție intrată în vigoare la nivelul Uniunii Europene.

Ministerul precizează că, începând cu 21 ianuarie 2026, a intrat în vigoare interdicția de a achiziționa/importa în UE produse petroliere obținute într-o țară terță din țiței provenit din Federația Rusă, măsură introdusă în pachetul 18 de măsuri restrictive (adoptat la 18 iulie 2025).

- Publicitate -

Potrivit ministerului, intrarea în vigoare a acestei interdicții a contribuit la scumpiri, „pe lângă creșterea cotațiilor internaționale” ale produselor petroliere.

În răspunsul transmis redacției, Ministerul Energiei subliniază că piața petrolieră din România funcționează pe principiile liberei concurențe, iar prețurile carburanților sunt stabilite liber în funcție de cerere și ofertă, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională.

Reamtinim faptul că România va avea în luna martie o singură rafinărie funcțională din trei. Astfel, producția de benzină și motorină va fi asigurată doar de rafinăria Petrobrazi (OMV Petrom) pentru că Petromidia intră în revizie, iar Petrotel-Lukoil rămâne oprită din cauza sancțiunilor impuse de SUA. Detalii aici: