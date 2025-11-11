Ce companii au depus oferte pentru cumpărarea Carrefour

Recent, lanțul de magazine Carrefour a solicitat grupului financiar BNP Paribas să caute posibili cumpărători pentru afacerile din România. Printre cei care au depus oferte se numără și antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, care dețin Dedeman.

Potrivit profit.ro, frații Dragoș și Adrian Pavăl, care dețin magazinele Dedeman, au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Alte oferte au venit din partea Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan.

Reamintim că, într-un raport pentru investitori, Carrefour a transmis că măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul.

În România, Carrefour deține 458 de magazine, care au generat venituri de aproape 2,3 miliarde de euro în primele nouă luni din acest an, potrivit sursei citate.

În schimb, Dedeman a raportat în 2024 un profit de peste 300 de milioane de euro. Tot anul trecut, Dedeman a preluat Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia.