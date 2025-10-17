Cu cât a scăzut nivelul de trai al prahovenilor după creșterea taxelor

Câștigurile tuturor românilor au fost afectate de creșterea taxelor, instituită de Guvern. Deși toate statisticile arată că salariile au crescut, a crescut și inflația. Iar procentul acesteia a crescut mai mult decât procentul cu care a crescut, de exemplu, salariul mediu net.

Odată cu creșterea inflației, practic, indiferent de creșterea salariilor, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Deci, în mod real, câștigul românilor a scăzut.

Cât a fost salariul mediu net în Prahova, în 2024

Câştigul salarial mediu nominal net din luna august 2024 a fost de 4.634 lei, mai mic cu 4,0% față de luna precedentă.

Câştiguri salariale medii peste media judeţului s-au înregistrat în ramura industrie şi construcţii (4.755 lei) și agricultură, silvicultură şi piscicultură (4.637 lei).

Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului s-au înregistrat în și servicii (4.539 lei). Comparativ cu luna august 2023, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,2%.

Judeţul Prahova ocupa locul 13 după câştigul salarial mediu net, în clasamentul național.

Între timp poziția județului, la nivel național, s-a schimbat, astfel, Prahova a ajuns pe locul 11 un an mai târziu.

Cât este salariul mediu net în Prahova, în 2025

Câştigul salarial mediu nominal net, din luna iulie 2025 (ultima lună disponibilă oficial), a fost de 5.049 lei, mai mare cu 1,2% față de luna precedentă.

Câştiguri salariale medii nete peste media judeţului s-au înregistrat în ramura industrie şi construcţii (5.422 lei). Câştiguri salariale medii nete sub media judeţului s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi piscicultură (4.120 lei) și servicii (4.795 lei).

Comparativ cu luna iulie 2024, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,6%. Judeţul Prahova ocupă acum locul 11 după câştigul salarial mediu net, în clasamentul național.

Cu cât a scăzut de fapt câștigul în Prahova

Chiar dacă, față de anul precedent se înregistrează o creștere de 4,6% a salariului mediu net în Prahova, câștigul real al oamenilor este în scădere. Inflația cauzată de creșterea taxelor a crescut. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%, rotunjit la 10%.

Înseamnă aproximativ 470 de lei, care, practic, se scad din salariul mediu net, comparativ cu anul precedent. Ceea ce înseamnă, tradus în putere de cumpărare, că salariul este, practic, de 4.579 de lei, deci în scădere reală față de anul precedent.

În cazul pensiilor, „Pensia medie lunară de asigurari sociale de stat din judeţul Prahova a fost în trimestrul II 2025 de 3.021 lei, mai mare cu 7,4% faţă de cea înregistrată la nivel naţional”, arată datele Direcţiei Judeţeane de Statistică Prahova. Același calcul se aplică, însă, și în cazul pensiilor. Scăderea, în acest caz, este de aproximativ 300 de lei.

Concret, pentru ca un prahovean să trăiască la același nivel cu anul 2024, ar trebui să aibă, la un salariu mediu net, în plus 470 de lei față de ceea ce ia în prezent. De asemenea, un pensionar, ar trebui să aibă cu 300 de lei mai mult, pentru a putea contracara scumpirile apărute și să-și păstreze nivelul de trai.