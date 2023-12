Ministrul Mediului dezminte zvonurile potrivit cărora românii vor putea merge cu mașina personală doar 6.500 de kilometri pe an

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, dezminte zvonurile potrivit cărora românii vor putea merge cu mașina personală doar 6.500 de kilometri pe an, așa cum se vehiculează de câteva zile în mediul online.

- Publicitate -

Miercuri, 20 decembrie 2023, invitat la Tvr Info, Mircea Fechet a declarat:

„Nu ştiu de unde a apărut informaţia aceasta, am citit şi eu câteva ştiri, chiar pe reţelele de socializare am văzut multă efervescenţă pe subiectul acesta. Îmi pare rău că nu am clarificat mai repede lucrul acesta pentru că sincer nu am crezut că astfel de ştiri ar putea să îngrijoreze populaţia din România.

Nicio secundă, nici UE, nici altcineva nu poate să interzică vreunui cetăţean să meargă mai mulţi km decât îşi doreşte cu maşina personală. Am depăşit demult acele vremuri când dacă aveai număr par mergeai într-o duminică, dacă nu aveai, nu mergeai”.

Ministrul Mediului a mai fost întrebat ce reprezintă aceşti 6.500 km pe an, iar el a explicat că, în medie, românii nu conduc anual mai mult de 6.500 km pe an nici în prezent.

„6.500 este o cifră statistică şi medie legată de o previziune pe anul 2050. În medie vom merge cu maşina personală în 2050, plecând de la faptul că şi astăzi valoarea medie nu e diferită. Astăzi conducem mai puţin de 6.500 km în medie.

Nu îşi propune nimeni nici să scadă, nici să interzică sau să oprească în vreun fel libertatea românilor de a călători. Ar fi ridicol să te oprească Poliţia să se uite câţi km ai în bord şi să te penalizeze”, a ținut să sublinieze Fechet.

- Publicitate -

„Cine are răbdare să citească informațiile din actul emis de guvern va constata că, citez, ”prin scenariul ”România Neutră” țara noastră își propune să devină neutră din punct de vedere climatic în 2050, ajungând la o reducere a emisiilor nete cu 99% în 2050, comparativ cu nivelul din 1990”

Nu o să vă plictisesc cu detalii tehnice, ci mă voi referi strict la isteria națională creată în jurul subiectului mașinilor personale.

Astfel, la pagina 18 apare formularea: ”Tabelul 2 de mai jos rezumă ipotezele cheie luate în considerare, per sector economic și per scenariu, pentru atingerea țintelor sectoriale și naționale ale STL (Strategia pe Termen Lung a României)”.

- Publicitate -

Guvernul își propune ca printr-o serie de măsuri precum modernizarea transportului public, facilități la cumpărarea mașinilor nepoluante, creșterea capacității de alimentare a autovehiculelor electrice, românii să renunțe de bună voie și în timp, dacă aceasta va fi tendința pieței auto, la mașinile poluante.

Așadar, potrivit SCENARIULUI (atenție, nu e OBLIGAȚIE LEGAlĂ!), Guvernul își propune ca în 2050 să atingă un grad de ocupare și încărcare – 1,98 persoane per autoturism, 9,36 persoane per autovehicul transport pasageri și 3,2-7,3 tone per autovehicul transport marfă.

În acest context apar și cifrele ”apocalptice”: Numărul anual mediu de km prognozat – 6.500 km pentru autoturisme, 64.500 km pentru autovehicule transport pasageri și 8.900 km pentru autovehicule transport marfă.

- Publicitate -

Repet, și în acest caz vorbim de un scenariu, nu de o RESTRICȚIE!

Tot până în anul 2050, guvernul își propune și următoarea cotă de piață autoturisme, după

tipul de combustibil utilizat, dar tot ca urmare a evoluției pieței auto, nu ca interzicere a motoarelor cu combustie internă:

a. Benzină – 2% în 2050

b. Hibrid – 0% în 2050

c. Hibrid plug-in – 13% în 2050

d. Electrice – 65% în 2050

e. Diesel – 0% în 2050

f. Hidrogen – 20% în 2050

g. GPL – 0% în 2050”, a scris Marius Nica miercuri, 20 decembrie 2023.