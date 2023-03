De azi meniurile restaurantelor trebuie să detalieze ingredientele, valorile nutriționale și E-urile pentru fiecare produs în parte

Începând de astăzi, 15 martie 2023, meniurile restaurantelor trebuie să conţină detalii despre ingrediente, valori nutriționale şi E-uri.

- Publicitate -

Astfel, Ordinului 201/2022 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), intrat astăzi în vigoare, restaurantele și unitățile de alimentație publică au obligaţia de a afişa ingredientele, valorile nutriţionale și E-urile conținute de produsele și preparatele pe care le servesc consumatorilor.

Deși Ordinul trebuia să intre în vigoare cu data de 20 decembrie 2022, repezentanții HoReCa au obținut o amânare pentru a se putea alinia noilor cerințe.

Ordinul se aplică și în cazul site-urilor operatorilor economici care primesc astfel de comenzi online, astfel încât consumatorul să fie foarte exact informat referitor la preparatele comandate.

- Publicitate -

Ce trebuie să cuprindă meniurile restaurantelor: ingredientele, valorile nutriționale și E-urile

Potrivit noului act normativ, trebuie indicată cantitatea ingredientelor compuse constituente ale unui fel de mâncare (ex: muşchiuleţ de porc – 140g, cu garnitură de orez cu legume – 140g [orez, apă, legume – 30g (morcov, dovlecel, ardei gras, în cantităţi variabile), ulei vegetal, sare, potenţator de aromă: glutamat de sodiu]), potrivit exemplului citat de digi24..

De asemenea, aditivii se înscriu în lista ingredientelor cu denumirea categoriei (ex: acidifiant, etc.) urmată de codul de numeric UE (ex: E 330) sau denumirea specifică (ex: acid citric). Astfel, ca exemplu: acidifiant – E 330 sau Acidifiant – acid citric; potenţator de aromă: E621 sau potenţator de aromă: glutamat de sodiu. ANPC a explicat, în noiembrie 2022, că lista aditivilor se regăseşte în Regulamentul (CE) nr.1333/2008 privind aditivii alimentari.

„În acest fel, consumatorii pot lua decizia în cunoştinţă de cauză, atunci când aleg, într-o astfel de unitate, un produs sau altul”, au susţinut reprezentanţii ANPC, într-un comunicat transmis la sfârșitul anului 2022.