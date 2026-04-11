Mașina de epocă nu e mașină de milionar. De la rugină, la glorie

Nu e doar un automobil vechi, e o „mașină a timpului”. Mirosul de piele veche, sunetul motorului fără electronică, designul care trezește amintiri ale tinereții sau redeschide pagini de istorie. Sunt zeci de argumente ale pasionaților și toate sunt dincolo de bugete, de calcule, de orice ține de partea materială.

Privită din exterior, această pasiune pentru mașinile retro a indus multora percepția că ar fi ”un hobby” doar pentru bogați. Într-adevăr, există exemplare extrem de rare, care necesită restaurări costisitoare și mentenanță pe măsură, însă această lume nu se limitează doar la atât.

Fără a fi neapărat specialiști, priviți cu atenție mașinile din categoria retro, pe care le puteți admira la diverse evenimente. Cele mai multe dintre ele sunt mașini de serie. Au fost destinate publicului larg și nu costau ”o avere” când au fost achiziționate de noi.

Fiecare are în spate o poveste, o serie de amintiri. Au trecut prin mâinile câtorva generații, unele din aceeași familie și au devenit simboluri sau comori de suflet pentru proprietarii de azi. Da, sunt comori pentru sufletele lor, dar și pentru cei care acum au ocazia să le admire și să le afle poveștile.

Ce înseamnă din punct de vedere legal o ”mașină de epocă”

În România, un automobil de epocă (denumit oficial vehicul istoric) este o mașină care îndeplinește criterii stricte de vechime și conservare, fiind atestată de către Retromobil Club România (RCR).

Pentru a primi statutul de vehicul istoric, mașina trebuie să respecte următoarele reguli:

Vechimea: Să fi trecut cel puțin 30 de ani de la data încetării fabricării modelului respectiv.

Originalitatea: Vehiculul trebuie să fie menținut în starea sa originală, fără modificări structurale sau estetice moderne (motor, caroserie și accesorii conforme cu specificațiile de fabrică).

Aspectul: Să fie bine întreținută, cu un aspect estetic corespunzător unei piese de colecție.

Cum puteți atesta un autovehicul istoric

Înscrierea în RCR: Proprietarul depune un dosar cu fotografii detaliate ale mașinii la Retromobil Club România.

Examinarea: Comisia tehnică verifică conformitatea mașinii cu standardele de originalitate.

Certificarea: Dacă este aprobată, se eliberează Atestatul de Vehicul Istoric.

Omologarea RAR: Cu atestatul primit, se merge la Registrul Auto Român pentru înscrierea mențiunii „Vehicul Istoric” în actele mașinii.

Foarte important! Simplul fapt că o mașină are 30 de ani vechime, nu înseamnă automat că poate fi atestată ca autovehicul istoric. Dacă nu îndeplinește criteriile menționate pe scurt mai sus, este doar o mașină veche și atât.

Beneficiile deținătorilor de autovehicule istorice atestate

Un autovehicul istoric atestat nu este un ”daily car”, adică utilizat zilnic. Sunt foarte rare situațiile în care proprietarii le utilizează frecvent pentru nevoile de mobilitate. Cei mai mulți ies cu ele la evenimente, dedicându-și între acestea timpul pentru întreținerea lor.

Totul este făcut cu multă pasiune, cu multă muncă și nu neapărat cu investiții majore. În esență, nu este vorba despre bani, chiar dacă trebuie să luăm mereu în calcul mentenanța, piesele de schimb originale și alte nevoi specifice.

Legislația actuală ține cont de această pasiune, de protejarea acestor valori patrimoniale și a fost adaptată astfel încât să sprijine. Spre exemplu, scutire de impozit, ITP la interval de doi ani, asigurări mai ieftine, acces la evenimente dedicate.

Explicația pentru aceste facilități este cât se poate de simplă, de rațională: circulând foarte rar, nu pot fi considerate pericole pentru mediu, nu afectează carosabilul, iar probabilitatea de implicare îi accidente este foarte mică, deplasându-se cu viteză redusă și de cele mai multe ori în cadru organizat.

Despre percepții, înțelegerea fenomenului și ”doar milionarii își permit”

Cum niciun sistem nu este perfect, au apărut în spațiul public discuții legate de mașinile care ”abia au împlinit 30 de ani”. Legal se încadrează la candidatura pentru atestare, dar în conștiința publică unele sunt ori foarte ieftine, ori încă sunt folosite ca ”daily car.” De undeva însă trebuie să înceapă și povestea lor…

Să luăm un exemplu: În 1996, BMW lansa o mașină care avea să câștige un capital fabulos de simpatie, respectiv un Seria 5, cunoscut cu indicativul E39. Încă mai sunt multe în circulație, dar trebuie să ținem cont că s-au fabricat până în 2003. La 30 de ani vechime, doar cele fabricate în 1996 se încadrează deocamdată.

Un BMW E39 poate fi achiziționat și cu 1.000 de euro. E drept că la acest preț nu găsești o mașină în stare bună, nemodificată, practic una care să respecte standardele unei atestări. Pe cale de consecință, doar pentru că are 30 de ani nu înseamnă că va fi automat atestată ca vehicul istoric și că ”investiția de doar 1.000” de euro aduce cu sine și beneficiile menționate.

Depinde foarte mult de cel care a achiziționat-o ce planuri are, presupunând că este cu adevărat pasionat, că este fanul mărcii și că are în plan să o restaureze după toate standardele. Categoric nu vorbim despre un milionar care își permite, ci de un pasionat dispus să muncească mult pentru visul său, dispus să aloce câteva mii de euro pentru mecanică și estetică, dar nu sume fabuloase. Chiar nu este cazul în acest exemplu sau în altele aparținând mărcilor care făceau furori cu unele modele în urmă cu 30 de ani.

Automobilele de epocă nu sunt un lux inaccesibil, ci o pasiune care poate începe cu bugete rezonabile și mult suflet. În România, cadrul legal și comunitatea fac acest hobby mai accesibil ca niciodată. Cei care sunt familiarizați cu acest domeniu, cei care sunt vizitatori ai evenimentelor de profil, știu foarte bine că ne putem înclina cu respect pentru muncă și pasiune atât în fața unei ”bătrâne Dacii” cât și în fața unui model Rolls din primele exemplare. Admirația este pentru valori de suflet, nu pentru cât costă în evaluări materiale uneori subiective.

În Prahova, urmează două evenimente de calibru pentru pasionații de automobile și nu numai

Finalul primăverii și începutul verii 2026 vor aduce în atenția publicului două evenimente care, deși sunt deja tradiționale, vin cu noutăți remarcabile pentru public.

Sâmbătă, 30 mai, pe Aerodromul din Strejnicu, este programat evenimentul ”Avioane & Motoare”, o îmbinare de show aviatic, expoziție de mașini și motociclete de colecție, robotică și multe alte surprize în zonele de food & fun.

În weekendul următor, 5-7 iunie, pe Hipodromul din Ploiești, este programată cea de a patra ediție a evenimentului ”De la cal, la cai putere”, un regal al eleganței mașinilor de epocă, un show sub egida internațională a FIVA. Și în acest caz noutățile sunt impresionate, însă despre ce două evenimente vom reveni cu mult mai multe detalii în zilele de după Sărbătorile Pascale.