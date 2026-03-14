Șoferi beți sau indivizi fără permis, prinși de polițiștii prahoveni conducând pe drumurile publice

Deși controalele în trafic sunt frecvente și intens mediatizate pentru descuraja iresponsabilitatea la volan, sunt încă mulți indivizi care se încumetă să conducă pe drumurile publice, deși riscă dosare penale. IPJ Prahova dă câteva exemple, cazuri din ultimele 24 de ore.

- Publicitate -

Tânăr depistat la volanul unui autoturism fără permis de conducere

”La data de 13 martie 2026, în jurul orei 11.15, polițiștii din cadrul Poliției orațului Mizil aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului au observat un autoturism care se deplasa pe o stradă din localitate, iar la vederea autospecialei de poliție conducătorul auto a oprit brusc pe partea stângă a carosabilului.

Polițiștii au procedat la oprirea și legitimarea conducătorului auto, solicitându-i acestuia prezentarea documentelor personale și ale autoturismului condus.

- Publicitate -

Întrucât tânărul nu avea asupra sa documentele de identitate a fost condus la sediul Poliției orașului Mizil pentru stabilirea identității, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că este vorba despre un tânăr de 18 ani, din orașul Mizil, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.”

La volanului unui autoturism cu valoarea de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 13 martie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Slănic, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de competență, au depistat un bărbat de 47 de ani în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din orașul Slănic.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

- Publicitate -

Având în vedere rezultatul testării, bărbatul a fost condus la spital, unde, în baza consimțământului acestuia, i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

- Publicitate -

Accident rutier produs de un bărbat băut și fără permis

La data de 14 martie 2026, în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Blejoi au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o femeie de 49 de ani cu privire la faptul că un autoturism a intrat în coliziune cu autoturismul familiei sale, care se afla parcat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un autoturism condus de un bărbat, care se deplasa pe o stradă din comuna Bucov, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

După producerea evenimentului rutier, conducătorul autoturismului a coborât din vehicul și a părăsit locul producerii incidentului. Ulterior, acesta a fost depistat de polițiști, fiind vorba despre un bărbat de 34 de ani.

- Publicitate -

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.