Pledoarie pentru viață – Proiectul APTC „Trăiește la volan” a ajuns în Liceul Elie Radu Ploiești

Proiectul (APTC) (Asociația pentru Transparență în Comunitate), derulat alături de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, dar și de specialiști în conducere defensivă, a ajuns vineri, 13 martie, la Liceul Tehnologic Elie Radu Ploiești. Timp de mai mult de o oră, tinerii liceeni, mulți dintre ei posesori de permis, au avut ocazia să se familiarizeze cu principalele cauze ale accidentelor rutiere, dar au putut să înțeleagă că viteza excesivă la volan schimbă, în mod ireversibil, destine.

Un moment de neatenție sau câteva secunde de teribilism la volan pot schimba pentru totdeauna destinul unei persoane. Despre aceste realități dure au aflat, vineri, 13 martie, elevii din anii terminali ai Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, în cadrul proiectului „Trăiește la volan”, inițiat de Asociația pentru Transparență în Comunitate (APTC).

Proiectul, derulat alături de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova și de specialiști în conducere defensivă, își propune să le arate tinerilor ce înseamnă, în realitate, un accident rutier și cât de fragile pot deveni destinele atunci când regulile de circulație sunt ignorate.

Accidentele rutiere, explicate prin cazuri reale

Discuțiile au fost susținute de jurnalistul Claudiu Vasilescu, care a prezentat câteva cazuri reale de accidente rutiere grave. Exemplele au arătat cât de repede se poate transforma o clipă de neatenție sau viteza excesivă într-o tragedie.

Dezbaterea a fost completată de cms. Adrian Iacob, șeful Poliției Rutiere Prahova, de Liviu Dinu, plt. adj. șef în cadrul ISU Prahova, dar și de Dorian Andrei Ștefan, specialist în conducere defensivă la Școala de Șoferi CCC Admis Ploiești.

Impactul imaginilor și reacția elevilor

Imaginile prezentate, chiar dacă au fost cenzurate, au avut un impact puternic asupra elevilor. Dacă la început în sală se mai auzeau chicoteli specifice vârstei, în scurt timp atmosfera a devenit una serioasă, iar atenția liceenilor a fost captată de poveștile reale și de consecințele accidentelor.

Tinerii au înțeles că a fi șofer înseamnă mult mai mult decât libertatea de a conduce o mașină. Înseamnă responsabilitate pentru propria viață, dar și pentru viața celor din jur – pasageri, pietoni sau alți participanți la trafic.

„Accidentele rutiere au un impact mult mai mare la nivel emoțional nu doar asupra celui implicat direct, indiferent că a lovit sau că a fost lovit. Impactul este și pentru familiile lor, prietenilor lor”, a explicat plt. adj. șef Liviu Dinu, pompier în cadrul ISU Prahova.

Mesajul transmis tinerilor: responsabilitate la volan

Mesajul transmis elevilor a fost unul simplu, dar puternic: ideea că „mie nu mi se poate întâmpla” poate deveni, uneori, cea mai mare greșeală.

Bilanțul accidentelor rutiere înregistrate de la începutul anului în Prahova ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care urcă la volan.

„Am avut 16 accidente grave soldate cu cinci persoane decedate și 11 rănite grav”, a prezentat cms. șef Adrian Iacob, șeful Poliției Rutiere Prahova, care a explicat și principalele greșeli pe care le fac cel mai frecvent conducătorii auto, dar a expus și o serie de consecințe care vin la pachet ca urmare a accidentelor rutiere.

Conducerea defensivă care poate salva vieți

În cadrul dezbaterii, liceenii s-au putut familiariza și cu privire la principalele recomandări pentru conducerea defensivă, detalii prezentate de Dorian Andrei Ștefan, specialist conducere defensivă Școala de Șoferi CCC Admis Ploiești.

„De foarte multe ori, la școala de șoferi vorbim despre conducere preventivă și, de foarte multe ori, când un elev aude de conducere preventivă spune: «Mai lasă-mă, dom’le, că mă înveți să conduc încet și atât». (…) Reducerea vitezei este, de multe ori, primul lucru care ne poate salva viața”, a susținut Dorian Andrei Ștefan, specialist în conducere defensivă la Școala de Șoferi CCC Admis Ploiești.

Cât de importantă este reglarea scaunului, a modului în care este poziția corpului la volan – lucruri considerate minore – fac, însă, diferența dintre viață și moarte în cazul unui accident rutier grav.

Proiectul „Trăiește la volan” este inițiat de Asociația pentru Transparență în Comunitate (APTC).