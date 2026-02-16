- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Peste 4.600 de mașini cu probleme tehnice grave, oprite în trafic în țară, în 2025. Situația din Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
controale rar trafic

Anul trecut, Registrul Auto Român (RAR), împreună cu Poliția Rutieră, a verificat în trafic 92.219 vehicule la nivel național, iar rezultatele sunt îngrijorătoare: 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme.

- Publicitate -

Specialiștii atrag atenția că aceste cifre nu reflectă întreg parcul auto, ci doar vehiculele considerate suspecte de a avea probleme, însă ele oferă o imagine clară asupra tipurilor de mașini care circulă pe drumurile noastre. Cele mai frecvente neconformități au fost constatate la:

  • instalația electrică de iluminare și semnalizare – 24,11%
  • emisiile poluante – 20,46%
  • punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%
  • vizibilitate – 10,15%
  • șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%

Problemele critice, care pun în pericol viața participanților la trafic, au fost depistate la sistemul de frânare (4,21%) și la sistemul de direcție (1,4%), iar 4.697 de vehicule prezentau risc iminent de accident. În plus, aproximativ 1,8% dintre mașini aveau ITP fals, expirat sau anulat.

- Publicitate -

Ca urmare a controalelor, 26.531 de sancțiuni au fost aplicate, 22.027 certificate de înmatriculare retrase, 364 de vehicule imobilizate și 188 de ITP-uri anulate.

Situația în Prahova

Rezultatele controalelor efectuate în județul Prahova, confirmă situația raportată la nivel național: 29% dintre vehiculele oprite aveau probleme tehnice, iar dintre acestea, 92% prezentau risc iminent de accident. Cele mai frecvente deficiențe constatate la mașinile verificate în Prahova au fost la sistemul de frânare, direcția, suspensia sau legalitatea ITP-ului.

Autoritățile au aplicat măsurile legale prevăzute, inclusiv reținerea certificatelor de înmatriculare, care pot fi redobândite numai după efectuarea inspecției tehnice la reprezentanțele RAR.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: 29% dintre mașinile verificate în Prahova, cu probleme tehnice. 92 prezentau risc iminent de accident

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -