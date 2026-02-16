Peste 4.600 de mașini cu probleme tehnice grave, oprite în trafic în țară, în 2025. Situația din Prahova

Anul trecut, Registrul Auto Român (RAR), împreună cu Poliția Rutieră, a verificat în trafic 92.219 vehicule la nivel național, iar rezultatele sunt îngrijorătoare: 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme.

- Publicitate -

Specialiștii atrag atenția că aceste cifre nu reflectă întreg parcul auto, ci doar vehiculele considerate suspecte de a avea probleme, însă ele oferă o imagine clară asupra tipurilor de mașini care circulă pe drumurile noastre. Cele mai frecvente neconformități au fost constatate la:

instalația electrică de iluminare și semnalizare – 24,11%

emisiile poluante – 20,46%

punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%

vizibilitate – 10,15%

șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%

Problemele critice, care pun în pericol viața participanților la trafic, au fost depistate la sistemul de frânare (4,21%) și la sistemul de direcție (1,4%), iar 4.697 de vehicule prezentau risc iminent de accident. În plus, aproximativ 1,8% dintre mașini aveau ITP fals, expirat sau anulat.

- Publicitate -

Ca urmare a controalelor, 26.531 de sancțiuni au fost aplicate, 22.027 certificate de înmatriculare retrase, 364 de vehicule imobilizate și 188 de ITP-uri anulate.

Situația în Prahova

Rezultatele controalelor efectuate în județul Prahova, confirmă situația raportată la nivel național: 29% dintre vehiculele oprite aveau probleme tehnice, iar dintre acestea, 92% prezentau risc iminent de accident. Cele mai frecvente deficiențe constatate la mașinile verificate în Prahova au fost la sistemul de frânare, direcția, suspensia sau legalitatea ITP-ului.

Autoritățile au aplicat măsurile legale prevăzute, inclusiv reținerea certificatelor de înmatriculare, care pot fi redobândite numai după efectuarea inspecției tehnice la reprezentanțele RAR.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: 29% dintre mașinile verificate în Prahova, cu probleme tehnice. 92 prezentau risc iminent de accident