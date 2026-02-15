Ce amenzi pot primi șoferii care circulă cu plăcuțe de înmatriculare murdare

Șoferii care circulă cu plăcuțele de înmatriculare murdare sau acoperite de zăpadă, gheață ori noroi riscă sancțiuni din partea poliției.

- Publicitate -

Conform Codului rutier, conducerea unui vehicul ale cărui numere nu pot fi citite clar reprezintă contravenție. În aceste situații, sancțiunea se încadrează în clasa I de amenzi, adică două sau trei puncte-amendă, echivalentul a aproximativ 405 sau 607,5 lei.

Regula se aplică atunci când plăcuțele sunt murdare, deteriorate sau acoperite astfel încât împiedică identificarea numărului, dar și dacă sunt montate folii ori alte dispozitive care îngreunează citirea lor, potrivit libertatea.ro.

- Publicitate -

Polițiștii reamintesc că șoferii au obligația să mențină curate nu doar geamurile și luminile autovehiculului, ci și plăcuțele de înmatriculare, pentru ca acestea să fie vizibile permanent în trafic.