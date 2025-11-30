Schimbări în legislația privind circulația pe drumuri publice din UE

Uniunea Europeană a adoptat o directivă cu privire la permisele de conducere digitalizate, reguli mai dure pentru șoferi începători, controale sistematice a aptitudinilor medicale și recunoașterea la nivelul UE a suspendărilor de permis.

- Publicitate -

Statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție până la 4 ani pentru a transpune și aplica noul set de reguli în legislațiile naționale.

Așadar, se va introduce permisul de conducere digital, care va putea fi accesibil pe telefon sau un alt dispozitiv, integrat în portofelul european de identitate digitală.

- Publicitate -

De asemenea, permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea o valabilitate de până la 15 ani, iar pentru vehicule de mare tonaj, perioada maximă va fi de 5 ani.

Șoferii începători vor avea o perioadă de probă de cel puțin doi ani, și vor suferi sancțiuni mai severe pentru alcool, droguri și nefolosirea centurii sau a sistemelor de retenție pentru copii.

Va apărea și un regim de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani, care vor putea conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat.

- Publicitate -

În plus, directiva prevede și monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea și reînnoirea permisului.

Examenul auto va include explicit cunoştinţe despre unghiuri moarte, despre sisteme de asistenţă la condus, riscurile utilizării telefonului, deschiderea în siguranţă a portierelor şi interacțiunea cu pietonii, cu bicicliştii şi alţi utilizatori vulnerabili.

„În ceea ce priveşte permisul de conducere, cred că li se oferă mai multă claritate cetăţenilor, deoarece în unele state membre, schimbarea nu va afecta prea mult oamenii. Cel mai important este că am egalizat vârsta şi poţi obţine permisul de conducere la 17 ani.

- Publicitate -

Va fi o conexiune între sisteme, așa că toate amenzile pe care le aveți, toate reținerile permisului de conducere vor fi în acel sistem, așa că nu va fi atât de uşor să le ascundeți.

Cu toţii cunoaștem povestea recentă despre tancurile de luptă. A plecat din Franţa spre România şi au ajuns după 45 de zile. Trebuie să îmbunătățim mobilitatea militară, dar desigur că aceasta nu va servi doar pentru tancuri şi pentru vehiculele armate. În proporţie de 99,9%, infrastructura este utilizată de civili.

Parlamentul nu este de acord să crescă timpul de întârziere pentru care primeşti despăgubirea de 250 de euro. În prezent, acest timp este de 3 ore. Consiliul sugerează să fie de 4 ore. Propunerea Parlamentului este ca fiecare persoană care cumpără un bilet să aibă dreptul la 8 kg de bagaj mic”, a afirmat Virginijus Sinkevicius, europarlamentar.

- Publicitate -

„Permisul de conducător auto va putea fi obţinut şi în format digital, pe lângă varianta clasică, forma fizică. Se poate reduce vârsta de obținere a permisului auto de la 18 la 17 ani, dar în acea perioadă de 1 an de zile șoferul de 17 ani trebuie să fie asistat în permanență de un şofer cu experienţă”, a adăugat şi Ştefan Muşoiu, europarlamentar.