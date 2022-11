Proba practică a examenului auto din Ploiești nu va mai avea punctul de plecare de la Sala Sporturilor. Unde se mută și ce alte schimbări apar

Sute de mii de prahoveni au dat proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B având ca punct de pornire parcul din fața Sălii Sporturilor din Ploiești. Începând cu luna decembrie DRIPCV Prahova a decis schimbarea acestui loc. Nu este singura modificare.

Noul punct de pornire în examinarea pentru proba practică va fi în parcarea Ploiești Value Center, în zona de sud a orașului (fosta uzină Upetrom).

Din primele informații, platforma de plecare va fi special amenajată pentru această activitate, urmând să fie efectuate și câteva modificări ale semnalizării rutiere din perimetru, pentru a nu exista probleme de circulație în zona de parcare a centrului comercial.

Pe surse, întreaga activitate a DRIPCV va fi mutată la P.V.C., urmând să venim cu detalii oferite de Prefectura Prahova și DRIPCV. Este vorba inclusiv despre mutarea sălii de examinare, aflată în prezent în clădirea insalubră de pe Șoseaua Vestului, dar și a serviciului de permise și înmatriculări.

Aceste schimbări nu par a fi pe placul tuturor instructorilor și tuturor școlilor de șoferi

Redăm două puncte de vedere ale celor care contestă oportunitatea/utilitatea schimbării:

”Din luna decembrie 2022 se anunță schimbarea loculului de plecare/sosire și implicit modifică traseele specifice susținerii examenului auto. Vă scriu în calitate de instructor auto și altfel vă transmit părerea majorității instructorilor din Ploiesti. (n.r.- estimarea petentului)

Noul loc propus de biroul examinări din zona de sud, în parcarea Ploiesti Value Centre este complet inadecvat, aglomerat și destul de periculos pentru siguranța circulației fiind amplasat într-o zonă foarte circulata (ieșirea spre Capitală), greu accesibilă (chiar si conducătorilor auto experimentați) și aglomerată (datorita centrelor comerciale de interes public amplasate acolo).

Noi toți am trăit emoțiile examenului de obținere a permisului auto, toți știm ca după cele 30 de ore obligatorii și încă alte câteva ore suplimentare nu putem afirma ca suntem deja șoferi cu experiență dar să punem si mai multă presiune sau mai multe „piedici” candidaților la această probă e mult prea mult și nu se justifică în niciun fel.

Vă rog astfel pe dumneavoastră, prin impactul pe care îl aveți pe plan local, să faceți cumva auzită și cunoscută această problemă și poate astfel să reușim păstrarea actualelor condiții de examinare auto.”

Un alt punct de vedere, concretizat și într-un memoriu adresat instituției prefectului, spune următoarele:

”Din punct de vedere al conditiilor impuse de actul normativ pentru desfasurarea exemenului auto, infrastructura rutiera trebuie sa permita examinatorului alegerea unui traseu complex, pe baza caruia acesta sa poata aprecia in mod corect daca candidatul are aptitudinile necesare pentru obtinerea permisului auto.

Punctul de plecare actual de la Sala Sporturilor Ploiesti permite alegerea unor trasee care sa includa intersecţii, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate, intersectii semaforizate , etc., astfel cum prevede art. 4 alin 6 din ordin, infrastructura rutiera din aceasta zona a orasului fiind cea mai potrivita pentru verificarea corecta a aptitudinilor candidatilor si organizarea examenului in conditii de siguranta rutiera.

De altfel, este de notorietate faptul ca de zeci de ani proba practica a examenului auto a avut ca punct de plecare Sala Sporturilor si apreciem ca alegerea nu a fost intamplatoare din moment ce o foarte lunga perioada de timp a corespuns rigorilor legii.

Pe cand ideea mutarii punctului de plecare de la Sala Sporturilor Ploiesti la locatia Value Center Ploiesti pare a fi una inoportuna si lipsita de un motiv intemeiat, in sprijinul acestei concluzii stand insasi locatia aleasa: o zona extrem de aglomerata, respectiv un mall unde oamenii merg la cumparaturi si unde nu ar fi oportun sa functioneze locatiile unei institutii care trebuie sa impuna un anumit prestigiu si ideea de institutie care se bucura de autoritate de stat.

In plus, traseul de urmat ar impune accesarea unei unui drum cu acces interzis (pentru iesirea catre str. Lupeni), distanta pana la zone care sa includa intersecţii, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate, intersectii semaforizate , etc., astfel cum impune textul de lege, fiind destul de mare, in final, nefiind asigurat scopul legii, acela de verificare riguroasa a aptitudinilor practice ale viitorilor conducatori auto.

Mai exact acesta zona nu are o infrastructura rutiera cel putin egala/la fel de complexa cu zona actuala a Salii Sporturilor Ploiesti, care sa permita examinatorului sa aprecieze daca candidatul are aptitudinile necesare pentru obtinerea permisului auto, la un nivel care sa asigure singuranta rutiera.

In conditiile actuale de trafic din Romania, nu trebuie ignorata siguranta rutiera iar traseul ales pentru proba practica trebuie sa ofere examinatorului certitudinea ca cel examinat este pregatit sa iasa singur in trafic.”

Am solicitat Prefecturii Prahova un punct de vedere, urmând ca acesta să fie publicat.