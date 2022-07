Cum s-a petrecut accidentul de pe DN 72, de la Mija. A murit și un adolescent de 15 ani

Tragedie pe DN 72, Ploiești-Târgoviște, marți dimineață. O autoutilitară și un autoturism au intrat în coliziune frontală, pe raza localității Mija din Dâmbovița.

În urma impactului, șoferul autoturismului și un adolescent de 15 ani, din autoutilitară, au murit.

Alte trei persoane, printre care o mamă și bebelușul ei, au ajuns la spitalul județean de urgență din Ploiești în stare gravă.

Șoferul autoutilitarei a declarat pentru Știrile Pro TV că de vină pentru tragedie este celălalt șofer.

„M-am trezit cu el că a intrat pe contrasens şi a intrat în mine. Am tras pe dreapta cât am putut, dar nu am avut nicio şansă, el venea drept spre mine. Ori a adormit, ori a vorbit la telefon, ori s-a aplecat să caute ceva, a venit drept spre mine”.

Martorii susțin că șoferul care a decedat a depășit mai multe tiruri înainte să provoace tragedia.