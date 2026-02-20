De ce Poliția Locală Ploiești nu a dat nicio amendă pentru zăpada de pe trotuare după ultima ninsoare

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari sunt obligate ca, după fiecare ninsoare, să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.

În caz contrar, sancțiunile care pot fi aplicate de Poliția Locală Ploiești sunt cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei pentru persoanele fizice și între 2.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice.

Contactată de Observatorul Prahovean, Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești, a declarat că, după ninsoarea abundentă de miercuri dimineață, au fost notificate zeci de persoane fizice și juridice cu privire la obligația de a înlătura zăpada de pe trotuare.

Pentru că toți cei atenționați s-au conformat, polițiștii locali nu au aplicat, până în prezent, amenzi.

De sancțiuni a scăpat și operatorul Blue Planet, municipalitatea, dar și Poliția Locală și Poliția Rutieră considerând că acesta a acționat conform contractului pentru deszăpezirea orașului.

