Consiliul Local Ploiești, între Zoom și lipsa de cvorum. Aleșii locali preferă votul online

În timp ce unii aleși locali ploieșteni susțin că participarea la ședințe în format online previne blocajele administrative cauzate de lipsa cvorumului, alții cer revenirea la prezența fizică obligatorie, invocând nevoia unor dezbateri mai clare și a unei responsabilități sporite.

De peste cinci ani, consilierii locali din Ploiești nu mai sunt obligați să fie prezenți fizic la ședințele Consiliului Local. Regulamentul permite desfășurarea ședințelor cu participare fizică, online sau în format mixt, o parte dintre aleși fiind prezenți în sală, iar ceilalți participând prin intermediul platformelor digitale. (Detalii AICI).

Reacția primarului Mihai Polițeanu

Observatorulph.ro a încercat să afle care este opinia consilierilor locali și a primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, pe această temă și câți ar fi deciși să renunțe la confortul votului online.

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Mihai Polițeanu nu a fost împotriva votului online.

„Suntem în secolul XXI. Înseamnă și online. Înseamnă muncă și în online. Oamenii aceștia au job-uri. Sunt plătiți cu 1.200 de lei”, a precizat Mihai Polițeanu, care consider că principala problemă nu ține de faptul că deciziile se iau fizic sau online, ci de calitatea deciziilor, de onestitate și de responsabilitatea .

„Ambele variante de prezență au propriile avantaje și dezavantaje”

Consilierii locali au opinii diferite când vine vorba obligativitatea prezenței fizice în sala de ședință.

„Ambele variante de prezență au propriile avantaje și dezavantaje. Varianta mixtă, în vigoare la momentul actual, are avantajul de a reduce riscul blocajelor cauzate de lipsa cvorumului și este aliniată practicilor moderne de administrație publică și digitalizare. Printre dezavantaje am putea sublinia percepția publică negativă și dezbaterea reală mai slabă”, a declarat consilierul local Florin Ioniță (PNL), care propune ca prezența fizică să fie regula, iar participarea online să fie o excepție justificată.

La rândul său, Valentin Marcu (PNL) susține că dezbaterile sunt, de cele mai multe ori, mai eficiente în format fizic, însă consideră că acest lucru nu exclude utilizarea instrumentelor digitale.

„De cele mai multe ori proiectele sunt discutate în comisiile de specialitate în format fizic. Este adevărat că dezbaterile par mai eficiente în format fizic, dar asta nu înseamnă că refuzăm avantajele progresului care permit întrunirea Consiliului Local într-un mod mai dinamic și la fel de eficient.

Colegii care participă în format online sunt la fel de implicați ca și colegii care participă fizic în sala de ședință. Sunt numeroase cazuri în care colegii au participat la ședință deși erau plecați în concediu, în deplasări sau chiar internați în spital”, a explicat acesta.

Nu sunt de acord cu prezența fizică obligatorie

O poziție fermă împotriva prezenței exclusiv fizice a fost exprimată de consilierul local Răzvan Enescu, care avertizează asupra riscului de blocaj administrativ.

„Nu sunt de acord cu prezența fizică obligatorie. Noi avem ședințe de urgență, care pot fi convocate într-un timp extrem de mic. Doar cu prezența fizică administrația locală s-ar putea bloca”, a declarat Enescu, invocând proiectele europene cu termene foarte scurte, unde lipsa cvorumului ar putea duce la pierderea finanțărilor.

Contactată telefonic, consilierul local Cătălina Bozianu (PMP) consideră că este de acord „cu ambele variante”.

„Dacă vrei să votezi, trebuie să fii în sală”

În schimb, consilierul PSD Gheorghe Sîrbu susține revenirea la prezența fizică obligatorie la toate ședințele Consiliului Local.

„Procedura de vot online a fost aprobată în pandemie. Sunt unul dintre consilierii locali care doresc prezență fizică. Ce este aia să fii în vacanță și să votezi? Dacă vrei să votezi, trebuie să fii în sală”, a declarat Gheorghe Sîrbu, precizând că ar susține inițierea unui proiect în acest sens.

Până la o eventuală schimbare a regulamentului, ședințele Consiliului Local Ploiești vor continua să se desfășoare în format fizic, online sau mixt.