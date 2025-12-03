Strada Novac din Ploiești, uitată complet de autorități

Despre strada Novac, din Ploiești, Observatorul Prahovean a scris în urmă cu trei ani, mai exact în iulie 2022. Trăgeam atunci un semnal de alarmă cu privire la starea deplorabilă în care se afla această stradă, aflată aproape de centrul orașului, în apropierea străzii Lupeni.

Pe lângă faptul că nu avea canalizare, această stradă cu o lungime de câțiva zeci de metri, era o aventură pentru șoferi care, în încercarea de a ocoli o groapă, dădeau într-un crater.

La mai bine de trei ani de zile de la apariția articolului, nimic bun nu s-a întâmplat în zonă. Canalizarea este la fel de inexistentă, ba mai mult, craterele s-au mărit în diametru, și s-au adâncit, astfel că este practic imposibil să le eviți. „Dacă nu știi strada, mai ales când plouă, ai toate șansele să rămâi cu mașina acolo”, a povestit un ploieștean, care trece zilnic prin zonă.

Nici resturile vegetale nu sunt adunate de pe strada Novac din Ploiești

„Strada uitată de autorități… la mai bine de trei ani de la articolul dumneavoastră.

Resturile de vegetație zac pe trotuare de luni de zile, nu este canalizare și gropile, pe post de piscină, sunt tot mai greu de ocolit.

Totuși primăria știe să amenințe cu supraimpozitarea proprietăților neîngrijite… Primăria cum poate fi sancționată pentru indolență și nepăsare???”, ne-a scris un cititor la redacție.

După ce că, din punct de vedere al asfaltării, nu s-a întâmplat absolut nimic, mai nou nici resturile vegetale nu mai sunt adunate de cei care ar trebui să o facă. „Știu că în tot Ploieștiul se strâng frunzele căzute, crengile, aceste așa-zise resturi vegetale. Pe strada Novac nu vine nimeni să le strângă. Zac aici din vară”, spune un locuitor al străzii.

Și, așa cum se vede în imagini, pe lângă gropile care sunt imposibil de evitat, mormanele de deșeuri vegetale zac pe marginea drumului, completând peisajul dezolant al străzii.

Poate administrația locală, într-o pauză de la manifestările organizate cu prilejul Republicii lui Moș Crăciun și al Zilei Naționale a României, își va găsi timp să-și îndrepte atenția și spre strada Novac, una care, în momentul de față, este o rușine pentru un municipiu reședință de județ.