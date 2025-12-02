Elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu din Ploiești au o sală nouă de sport – FOTO

Elevii de la Colegiul Economic Virgil Madgearu din Ploiești au, în sfârșit, o sală nouă de sport. Primăria Ploiești a anunțat că, marți, a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor.

Elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu își pot desfășura orele de sport într-o sală nouă și modernă. Investiția a fost realizată prin Compania Națională de Investiții, în baza cererii depuse de Primăria Ploiești.

„Valoarea totală a lucrărilor aferente acestei noi săli de educație fizică școlară, inclusiv dotări, este de 2.735.000,00 lei, din care 285.000,00 lei au fost alocați din bugetul local al Municipiului Ploiești”, a anunțat Primăria Ploiești.

La rândul său, potrivit municipalității, din bugetul local a fost asigurată finanțarea execuției lucrărilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaze).

Lucrările la noua sală de sport a Colegiului Economic Virgil Madgearu din Ploiești au demarat anul trecut.

„Primăria Municipiul Ploiești informează comunitatea locală că, astăzi, a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție «Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic “Virgil Madgearu”».

Autoritatea de implementare a proiectului a fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A”, a anunțat, marți, Primăria Ploiești.

Primăria Ploiești a depus la Compania Naţională de Investiții „C.N.I.” S.A solicitare pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Săli de Sport” a acestei investiții, ce a fost inclusă, ulterior, pe lista sinteză a subprogramului „Săli de sport”, aprobat prin Ordin M.D.R.A.P”.