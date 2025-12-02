Criza apei în Prahova. Lista localităților unde se distribuie apă

În contextul crizei apei potabile, operatorul regional Hidro Prahova a anunțat lista localităților unde va distribui apă și zonele unde vor fi amplasate rezervoare (IBC-uri) și cisterne cu apă potabilă. Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița nu mai au, de vineri, apă la robinete.
Situația critică legată de întreruperea apei potabile în 13 localități din Prahova persistă. (Detalii AICI).
Operatorul regional Hidro Prahova a anunțat zonele unde vor fi amplasate rezervoare (IBC-uri) și cisterne cu apă potabilă.
„Precizăm că numărul acestora este suplimentat constant, de la o oră la alta, în funcție de evoluția situației din teren și de necesarul comunicat de autoritățile locale.
Apa potabilă este pusă la dispoziția populației de către HIDRO PRAHOVA S.A., inclusiv prin cisterne inscripționate cu „Pompierii”, aflate temporar în chirie și utilizate exclusiv pentru aprovizionarea cetățenilor”, a anunțat Hidro Prahova.
Zonele unde se distribuie apă în Băicoi
- Zona blocuri Liliești
- Complex Servicii Comunitare Raza de Soare
- Spitalul Orășenesc
- Strada Republicii 65
- Strada Unirii 21
- Intersecție Strada Plevnei 1 cu strada Republicii
- Intersecție strada Teilor cu strada Republicii
- Intersecție strada Zorilor 1 cu strada D. Gherea
- Intersecție strada Petrolului 1 cu strada T. Vladimirescu
- Intersecție strada Dealului 1 cu strada Alexandru cel Bun
Zonele unde se distribuie apă în Florești
- Zona Cap Roșu (DC 111)
- Călinești
- Spital TBC
- Gara Florești
Zonele unde se distribuie apă în Aluniș
- Brutăria Aluniș
- Strada Libertății
- Intersecție Pavelescu
- Primărie
Zonele unde se distribuie apă în Câmpina
- IBC
- Spitalul Municipal
- Serviciul Ambulanță
- Fost spital Boli pulmonare
- Intersecția Drumului Taberei cu strada Voila
- Strada Drumul Taberei
- Parc cartier Slobozia
- Poliția Municipală
- Școala de Poliție
- Bulevardul Carol – Muzeu Hașdeu
- Strada Ciocârliei
- Casa de Cultură
- Strada Ecaterina Teodoroiu (magazin Profi)
- Strada Erupției
- Parc intersecție strada Muscelului cu strada Bobâlna
- Intersecție strada Muzecelului cu strada Ghe. Doja
- Str. IH Rădulescu (zona cofetăriei)
- Strada Progresului (zona BAPS)
Zonele unde se distribuie apă în Adunați
- Cămin Cultural
- Parc
Zonele unde se distribuie apă în Breaza
- Spital
- Parcare piață
- Bulevardul Eroilor N10
- Al. Parcului bl 6
- Fdl. Liliacului bl 12 B
- Valea Târzei – biserică
- Str. Griviței
- Școala Specială – str. Ocinei
- Str. Republicii
Zonele unde se distribuie apă în Poiana Câmpina
- Str. Gării
- Blocuri centru
- Str Ragman (zona Bazin)
- Cimitir Ragman
Zonele unde se distribuie apă în Telega
- Melicești – centru
- Bazin Șoseaua Nouă
- Telega Vale – Parcare Cobzaru
- Telega Vale – Dispensar uman
- Telega Vale – Stația Nechifor
- Zorile – Cristescu
- Centru – zona Parc
Lista locațiilor unde, la acest moment, sunt disponibile puncte de distribuție a apei potabile: TABEL LOCAȚII IBC uri