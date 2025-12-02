Criza apei în Prahova. Lista localităților unde se distribuie apă

În contextul crizei apei potabile, operatorul regional Hidro Prahova a anunțat lista localităților unde va distribui apă și zonele unde vor fi amplasate rezervoare (IBC-uri) și cisterne cu apă potabilă. Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița nu mai au, de vineri, apă la robinete.

Situația critică legată de întreruperea apei potabile în 13 localități din Prahova persistă. (Detalii AICI).

Operatorul regional Hidro Prahova a anunțat zonele unde vor fi amplasate rezervoare (IBC-uri) și cisterne cu apă potabilă.

„Precizăm că numărul acestora este suplimentat constant, de la o oră la alta, în funcție de evoluția situației din teren și de necesarul comunicat de autoritățile locale.

Apa potabilă este pusă la dispoziția populației de către HIDRO PRAHOVA S.A., inclusiv prin cisterne inscripționate cu „Pompierii”, aflate temporar în chirie și utilizate exclusiv pentru aprovizionarea cetățenilor”, a anunțat Hidro Prahova.

Zonele unde se distribuie apă în Băicoi

Zona blocuri Liliești

Complex Servicii Comunitare Raza de Soare

Spitalul Orășenesc

Strada Republicii 65

Strada Unirii 21

Intersecție Strada Plevnei 1 cu strada Republicii

Intersecție strada Teilor cu strada Republicii

Intersecție strada Zorilor 1 cu strada D. Gherea

Intersecție strada Petrolului 1 cu strada T. Vladimirescu

Intersecție strada Dealului 1 cu strada Alexandru cel Bun

Zonele unde se distribuie apă în Florești

Zona Cap Roșu (DC 111)

Călinești

Spital TBC

Gara Florești

Zonele unde se distribuie apă în Aluniș

Brutăria Aluniș

Strada Libertății

Intersecție Pavelescu

Primărie

Zonele unde se distribuie apă în Câmpina

IBC

Spitalul Municipal

Serviciul Ambulanță

Fost spital Boli pulmonare

Intersecția Drumului Taberei cu strada Voila

Strada Drumul Taberei

Parc cartier Slobozia

Poliția Municipală

Școala de Poliție

Bulevardul Carol – Muzeu Hașdeu

Strada Ciocârliei

Casa de Cultură

Strada Ecaterina Teodoroiu (magazin Profi)

Strada Erupției

Parc intersecție strada Muscelului cu strada Bobâlna

Intersecție strada Muzecelului cu strada Ghe. Doja

Str. IH Rădulescu (zona cofetăriei)

Strada Progresului (zona BAPS)

Zonele unde se distribuie apă în Adunați

Cămin Cultural

Parc

Zonele unde se distribuie apă în Breaza

Spital

Parcare piață

Bulevardul Eroilor N10

Al. Parcului bl 6

Fdl. Liliacului bl 12 B

Valea Târzei – biserică

Str. Griviței

Școala Specială – str. Ocinei

Str. Republicii

Zonele unde se distribuie apă în Poiana Câmpina

Str. Gării

Blocuri centru

Str Ragman (zona Bazin)

Cimitir Ragman

Zonele unde se distribuie apă în Telega

Melicești – centru

Bazin Șoseaua Nouă

Telega Vale – Parcare Cobzaru

Telega Vale – Dispensar uman

Telega Vale – Stația Nechifor

Zorile – Cristescu

Centru – zona Parc

Lista locațiilor unde, la acest moment, sunt disponibile puncte de distribuție a apei potabile: TABEL LOCAȚII IBC uri