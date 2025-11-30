Sălile de sport de la școli vor putea fi închiriate la Ploiești. Proiect

Școlile din Ploiești vor putea obține venituri extrabugetare pentru achiziționarea de materiale didactice prin închirierea terenurilor sau sălilor de sport. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre care a fost lansat în dezbatere pe site-ul Primăriei Ploiești. Prin noile reglementări sunt precizate condițiile în care aceste bunuri pot fi închiriate.

Propunerea a fost aprobată încă din luna august 2025, însă, mai nou, printr-un proiect de hotărâre se precizează clar condițiile în care poate avea loc închirierea acestor bunuri.

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local, a fost postat pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea transperanță decizională.

Propunerea prevede că „unitățile de învăţământ care au în administrare baze sportive/terenuri de sport/săli de sport, proprietate publică, pot proceda la închirierea acestora”.

Închirierea ar putea avea loc „numai dacă nu sunt înregistrate solicitări de a fi folosite de cluburi sportive şcolare locale sau subordonate Ministerului Educației şi numai dacă, prin închiriere, nu se afectează dreptul de acces gratuit al copiilor în spațiile şi terenurile de sport exterioare unității de învățământ, în afara orelor program, în zilele libere și în timpul vacanțelor şcolare”.

Închirierea bazelor sportive ar urma să aibă loc prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere va fi încheiat, dacă proiectul este aprobat, de către unitatea de învățământ, în baza unei licitații.

„Cluburile sportive şcolare locale sau subordonate Ministerului Educației beneficiază de drept de acces și folosință gratuită în bunurile imobile prevazute la art.6.(2) din Regulamentul – cadru de închiriere a unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Ploieşti, aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat”, se mai precizează în proiectul de hotărâre.

Liber pe terenurile de sport pentru elevi

La Ploiești, în 2021, a fost aprobată o hotărâre de Consiliu Local, potrivit căreia elevii și studenții „pot folosi terenurile de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar din municipiu, în afara programului școlar, în scopul desfăşurării unor activităţi de agrement în scop recreativ şi sportiv”. (Detalii AICI).

Practic, la acea dată, s-a aprobat accesul liber al elevilor/studenților pe terenurile de sport din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Ce părere aveți? A fost sau nu respectată hotărârea Consiliului Local la Ploiești?