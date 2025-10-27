- Publicitate -
Semafor nefuncțional pe Bulevardul Independenței din Ploiești

Semaforul de pe Bulevardul Independenței din Ploiești, din zona London, a cedat, luni după-amiază. De vină ar fi fost o cădere de tensiune.

Mai mulți locuitori din zona de Sud a Ploieștiului au semnalat, luni după-amiază, faptul că semaforul de pe Bulevardul Independenței, de la trecerea de pietoni din zona London, nu mai funcționează.

„Nu funcționează semaforul de la London”, ne-a semnalat o cititoare a Observatorulph.ro, care ne-a trimis imagini de la fața locului.

„Nu merg semafoarele de pe Bulevardul Independenței”, ne-a scris un alt ploieștean.

Potrivit primelor date, în cazul de față ar fi fost vorba de o cădere de tensiune, moment în care, automat, semafoarele trec pe intermitent.

