Cea mai mare amendă la Ploiești. Apelul Poliției Locale

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public a devenit o practică la ordinea zilei pentru anumite persoane certate cu bunul simț. Amenda în astfel de cazuri poate ajunge la 45.000 de lei pentru persoanele fizice și la 70.000 de lei pentru persoanele juridice. Poliția Locală Ploiești a lansat, miercuri, un nou apel la cetățeni.

La capitolul amenzi, cea mai mare sancțiune la Ploiești este cea legată de abandonarea deșeurilor pe domeniul public.

De altfel, la Ploiești, abandonarea deșeurilor pe domeniul public a devenit o practică frecventă, iar de vină sunt anumiți cetățeni certați cu bunul simț.

Fie că vorbim de deșeuri menajere, mobilier vechi sau materiale rezultate din demolări, nu există zi în care să nu aibă loc acțiuni de colectare a deșeurilor abandonate.

Cum poți scăpa de deșeurile voluminoase

Poliția Locală Ploiești a transmis, miercuri, cum trebuie să procedeze cetățenii în cazul în care vor să se debaraseze de deșeurile voluminoase, fie că e vorba de mobilier, materiale rezultate din demolări sau echipamente electrice și electronice uzate.

Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri din construcții, demolări sau amenjări interioare au obligația de a încheia contract de evacuare a acestora cu operatorul de salubritate autorizat din municipiul Ploiești. Operatorul autorizat va colecta, transporta și gestiona deșeurile conform normelor în vigoare, inclusiv sortarea și valorificarea acestora.

Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri menajere au obligația de a încheia contract pentru prestarea serviciului de salubrizare, numai cu operatorul caruia Municipiul Ploiești i-a atribuit în gestiune sau în gestiune delegata activitatea respectivă.

Persoanele fizice și juridice care evacuează mobilier vechi sau neutilizat, obiecte voluminoase și alte bunuri personale, au obligația de a apela la servicii de debarasare mobilă oferite de firme specializate.

În vederea debarasării deșeurilor din echipamente electrice și electronice, persoanele fizice și juridice pot transporta obiectele respective la Centrul Municipal de Colectare Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice din Ploiești, strada Ciprian Porumbescu, nr. 6.

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor în locuri neautorizate – inclusiv pe domeniul public – este strict interzisă și sancționată ca fiind o contravenție”, a precizat Poliția Locală Ploiești.

Cât te poate costa abandonarea deșeurilor

Pentru persoane fizice, amenzile pot varia între 30.000 și 45.000 lei pentru fapte de abandonare de deșeuri pe domeniul public (după modificarile legislative din 2023) ;

În plus, pentru persoane juridice , amenzile prevăzute pot ajunge până la 70.000 lei;

Cine poate sancționa persoanele certate cu legea

Poliția Locală, are competența de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul protecției mediului;

Unitatea administrativ- teritorială a adoptat Hotărârea de Consiliu Local nr. 676/2024 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești care prevede sancțiuni principale și proceduri administrative în cazul abandonului de deșeuri, aceasta fiind pusă în aplicare de către politiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului.

Unde poți semnala depozitele de deșeuri

„Nerespectarea obligațiilor menționate și depozitarea deșeurilor de orice natură pe domeniul public sau în alte spații decât cele special amenajate, atrage sancționarea contravenționalș, în conformitate cu O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, O.U.G. nr. 192/2021privind regimul deșeurilor cât și H.C.L. nr. 676/2024 privind Regulamentul serviciului de salubrizare în Municipiul Ploiești.

Totodată, vă aducem la cunoștință numărul de contact al operatorului de salubritate Bin Go Solutions S.R.L. Ploiești – 0244/933, în vederea ridicării deșeurilor mai sus menționate, iar în cazul constatării acestui gen de fapte vă îndrumăm să apelați Dispeceratul Poliției Locale Ploiești la numărul de telefon 0244/954”, a anunțat Poliția Locală Ploiești.