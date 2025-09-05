- Publicitate -
Foto: Primăria Ploiești

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire la școlile unde s-au efectuat lucrări de reparații, dar și lucrările majore aflate în derulare. „Manualele pe bănci, școlile pregătite. Ploieștiul așteaptă să sune clopoțelul unui nou an școlar. Vacanța de vară nu a fost o pauză pentru șantiere”, a anunțat Primăria Ploiești.

Cu doar două zile înainte de începerea anului școlar 2025 – 2026, Primăria Ploiești a anunțat un bilanț cu privire la lucrările executate în unitățile de învățământ, precum și cu reparațiile majore aflate în derulare.

În programul de reparații la școli, aprobat de Consiliul Local Ploiești, pentru anul 2025 au fost incluse 16 colegii și licee, 24 de școli gimnaziale și 30 de grădinițe și șase creșe.

Lucrările au vizat atât derularea de reparații majore, dar și lucrări de igienizări, zugrăveli și recopartimentări, precum și amenajarea unor locuri de joacă, refacerea instalațiilor de iluminat și reabilitarea unor fațade.

Lucrări majore în derulare

  • Renovare energetică corp C2 – SG George Coșbuc (finanțată prin PNRR): schimbare tâmplărie, acoperiș, recompartimentări, instalații noi, pompe de căldură, grupuri sanitare refăcute, sisteme anti-incendiu, pardoseli și iluminat modern.
  • Amenajarea unui loc de joacă la Creșa UPETROM.
  • Extinderea capacității CN „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Rompetrol Rafinare – după 10 septembrie se emite ordinul de începere.
  • Construcția modulară pentru SG „I.A. Bassarabescu” – contract semnat, urmează ordinul de începere.

Lista lucrărilor finalizate la școlile din Ploiești

  • Săli de clasă și spații comune – zugrăveli, pardoseli, pereți reparați, lambriu îndepărtat la: Colegiul Economic, SG Mihai Eminescu, SG nr. 19, SG Radu Stanian, Colegiul Spiru Haret, SG Andrei Mureșanu, SG H.M. Berthelot, SG Nicolae Titulescu, SG Grigore Moisil, SG Toma Caragiu, SG Nicolae Iorga, SG Anton Pann, Grădinița Dumbrava Minunată, Grădinița nr. 21, Grădinița Licurici, CN I.L. Caragiale, CN Al. I. Cuza, Grădinița nr. 28, Creșa nr. 10, SG George Coșbuc.
  • Săli de sport – reabilitare completă la SG Emil Palade.
  • Grupuri sanitare – modernizate și adaptate pentru persoane cu dizabilități la: SG Nicolae Bălcescu, Colegiul de Artă, Liceul Anghel Saligny, SG Sf. Vineri, SG Anton Pann.
  • Clădiri anexe – reabilitate la SG George Coșbuc și CN Nichita Stănescu.
  • Acoperișuri și hidroizolații – reparații, înlocuire jgheaburi și burlane la: Grădinița nr. 8, SG Nicolae Simache, CN Regina Maria, Școala Sf. Vasile.
  • Fațade – reabilitări și reparații parțiale la: Grădinița Căsuța cu Povești, Școala nr. 13, Școala Sf. Vasile (str. 8 Martie).

Lucrări finalizate la instalațiile de apă și încălzire

  • apă și canalizare refăcute la: SG Nicolae Titulescu, Colegiul Economic, Grădinița nr. 10, SG Palade, SG Bassarabescu, Grădinița Mina, CN Mihai Viteazul, CN Regina Maria;
  • de încălzire și echipamente noi la: Liceul Elie Radu, Școala nr. 13, SG Elena Doamna, Grădinița Mihail și Gavril, Creșa nr. 49;
  • instalații electrice și iluminat modern la: Grădinița Crai Nou, SG Candiano Popescu, SG Ienăchiță Văcărescu, SG Grigore Moisil, Creșa nr. 40, nr. 39, nr. 23.
  • Împrejmuiri și porți de acces refăcute la: Liceul 1 Mai, Grădinița Cheița de Aur, Creșa nr. 49, Grădinița nr. 4.
  • Reparații locuri de joacă la: Grădinițele nr. 23, nr. 50, nr. 35, nr. 47, nr. 33, Mina, Mihail și Gavril, nr. 20.
  • Dotări esențiale – modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret, înlocuire lift alimentar la Grădinița nr. 23, centrale termice noi la CN I.L. Caragiale.

