A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din Ploiești vor fi marcați cu vopsea spray, urmând ca, etapizat, să aibă loc tăierea lor. SGU Ploiești a lansat și o atenționare către proprietarii autoturismelori să evite parcarea mașinilor în zona arborilor marcați.

Comisia pentru evaluarea stării de sănătate și a viabilității materialului dendroiogic (arbori) aflat în administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., a demarat acțiunea de actulizare a situație arborilor uscați, potrivit SGU Ploiești.

Copaci uscați, marcați cu vopsea spray

„Astfel, SGU Ploiești a început marcarea arborilor uscați de pe raza municipiul Ploiești, această acțiune urmând a se va face etapizat, pe parcursul lunilor Septembrie și Octombrie.

Inscripționarea arborilor se va executa cu vopsea spray de marcare forestieră culoarea roșie ( o bandă circulară), după cum se poate observa în pozele alăturate.

Acțiunea de aplicare a vopselei spray va incepe cu B-dul Independenței si străzile principale, asociațiile de proprietari urmând a intra în program la sfârșitul perioadei de marcare”, a anunțat SGU Ploiești.

În ce condiții are loc tăierea arborilor

Tăierile definitive (doborârile) se execută fragmentat, in mod dirijat si se aplică arborilor in următoarele cazuri :

stare fiziologică puternic degradată (scorburi), vârstă biologică înaintată, grad ridicat de uscare, arbori inclinați care nu

prezintă semne de reechilibrare constituind pericol de prăbușire cauzatoare de pagube materiale sau umane pe fondul conditiilor meteo, plantare necorespunzătoare față de diverse construcții, nerespectând distanța optimă înraport cu acestea, arbori care afectează rețele edilitare, etc.

Atenționare pentru proprietarii de mașini

SGU Ploiești a lansat și o atenționare pentru proprietarii de autoturisme să nu-și parcheze mașinile în apropierea arborilor marcați cu vopsea spray.

„Vă rugăm ca in zonele unde au fost marcați arbori să evitați parcarea autoturismelor, până la doborârea efectivă a acestora, în scopul evitării unor posibile consecințe neplăcute”, .