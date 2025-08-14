- Publicitate -
Lista primăriilor din Prahova care au primit bani prin PNRR

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, joi, noi sume pentru finanțarea lucrărilor derulate prin PNRR. Pe lista instituțiilor care au primit bani pentru lucrări, prin programe derulate prin PNRR, figurează mai multe primării din Prahova, inclusiv Consiliul Județean.

Renovarea unor școli și grădinițe, reabilitarea termică a unor unități de învățământ sau clădiri publice și consolidarea sau renovarea seismică inclusiv a blocurilor de locuințe. Acestea sunt doar câteva lucrări incluse în programul „Valul renovării”, derulat prin PNRR.

Fondurile alocate prin PNRR

La nivel național, potrivit Ministerului Dezvoltării, pentru Componenta C10 – Fondul local, au fost decontate 169.586.579,90 de lei pentru achitarea a 346 facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

„Alte 19.501.837,46 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 45 facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul”, a anunțat Ministerul Dezvoltării.

Administrație

Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după ce ultima nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum.
Lista primăriilor din Prahova care au primit bani prin PNRR

  • Gornet – 810.014,70 lei
  • Bușteni – 448.956,37
  • Băicoi – 1.138.009,48 lei
  • Plopeni – 621.661,22 lei/ Plopeni – 649.800 ,67 lei
  • Breaza – 214.337,94 lei
  • Teișani – 576.179,60 lei
  • Baba Ana – 368.819,83
  • Poiana Câmpina – 574.325,61 lei/ Poiana Câmpina – 265.017,35 lei
  • Consiliul Județean Prahova – 766.578,90 lei
  • Măneciu – 1.317.616,15 lei
  • Provița de Jos – 6.214,44 lei/ Provița de Jos – 11.900 lei/ Provița de Jos – 17.850 lei
  • Comarnic – 91.511,14 lei
  • Drăgănești – 139.280,30 lei
  • Cerașu – 206.751,39 lei
  • Sălciile – 294.525 lei
  • Starchiojd 1.176.612,50 lei.

Bani pentru școli și grădinițe

Pe lista publicată de Ministerul Dezvoltării figurează 15 primării din Prahova, dar și Consiliul Județean, instituții care au în derulare lucrări finanțate prin PNRR, pe componenta Valul renovării.

Sumel evirate la primăriile din Prahova sunt o adevărată „gură” de oxigen, în contextual în care în unele localități capacitatea financiară a firmelor este mica, iar continuarea lucrărilor depinde în mare parte de sumele virate prin PNRR.

„Avem o eficientizare energetică pentru grădiniță satul Slon. Lucrările sunt în stadiu de 65 – 70%. Banii sunt foarte importanți pesntru lucrări”, a precizat Alin Remus Staicu (PNL), primarul comunei Cerașu

