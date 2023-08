O parcare din Ploiești blocată de utilajele folosite la ARTOWN Festival. Ploieșteancă: ”Stau de o oră cu un copil, sun la Poliția Locală și intră robotul…” (VIDEO)

Greu de înțeles ce a fost în mintea organizatorilor, astfel încât să decidă că este în regulă să lase ”utilajele” folosite la Artown Festival să blocheze o parcare din proximitatea străzii Take Ionescu, în centrul Ploieștiului.

Situația ne-a fost sesizată de o cititoare, care a și filmat zona, trimițându-ne următorul mesaj:

”Că tot a fost mediatizat festivalul Artown și frumusețile pe care le fac artiștii. Priviți ce frumos parchează băieții! Stau aici cu un copil, am treabă să ies cu mașina și nu am pe unde. Am sunat pe la 9.13 la Poliția Locală, dar intră un robot. A trecut o oră de când încerc să ies de aici.”

Cum ploieșteanca nu a avut succes la Poliția Locală, am sesizat IPJ Prahova. În două minute un echipaj a ajuns la locul indicat, pentru a rezolva situația.

După o oră și 20 de minute, timp în care au apărut și deținătorii utilajelor, aceștia au reușit să găsească și cheile și să elibereze accesul în parcare.

Desigur, artiștii nu au nicio vină pentru situația generată de lipsa de organizare și de respectul față de cei care, indiferent de manifestările din oraș, trebuie să își vadă de activitățile curente.

Revenim cu urmarea intervenției polițiștilor MAI.