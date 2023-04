În timp ce SGU face, pe Poliția Locală Ploiești o doare-n… primărie

Într-o comunitate, dacă unii își fac treaba, iar pe ceilalți nu îi interesează, în sensul în care sunt plătiți să se implice, niciodată nu vom ajunge unde ne dorim. Exemplificăm cu o situație semnalată de SGU Ploiești.

- Publicitate -

Au fost ani la rând când am criticat ”gospodărirea urbană” din Ploiești. Am avut și motive, pentru că după mandatul lui Dan Ioniță, în perioada căruia orașul chiar arăta foarte bine pe domeniul public, omul dovedind că este realmente competent și implicat, au urmat ani în care incompetența și nepăsarea celor care i-au urmat în funcție s-a văzut.

Și s-a văzut această incompetență, încât orașul arăta jalnic. De ceva timp, se pare că Adrian Semcu, ajuns în poziția de director al SGU, are habar de ce trebuie făcut. Am avut mari îndoieli că se va schimba ceva, dar am puterea să recunosc când mă înșel.

Începe să se vadă, deși mai e mult până departe, dar diferența e evidentă. Nu se poate peste noapte să se rezolve tot ce s-a lăsat în paragină ani la rând, dar nici nu putem să ne facem că nu observăm că lucrurile se mișcă.

- Publicitate -

Problema acum este cu totul alta: Primăria Ploiești nu dă semne că și-ar pune instituțiile din subordine să își facă treaba

Concret, deși SGU reface parcurile și locurile de joacă pentru cei mici, iar unele arată foarte bine, Poliția Locală are apariții timide în peisaj, dar salariile și sporurile încasate la timp.

Dacă Poliția Locală Ploiești s-ar mișca ”mai cu talent”, amendând non stop hoardele de scuipători de semințe și distrugători de mobilier urban, munca angajaților SGU nu ar mai fi în zadar.

Nu cu mult timp în urmă, într-o plimbare de seară pe la Sala Sporturilor, ”admiram” un echipaj al Poliției Locale. În timp ce se așterneau covoare de coji de semințe pe la aproape fiecare băncuță, vajnicii apărători ai ordinii publice, ai respectării unor norme de conviețuire în comunitate (pentru asta sunt plătiți, nu?) stăteau lângă mașina din dotare, într-o stare meditativ-contemplativă, consumându-și cu folos acumulatorii smarphoneurilor. O fi în fișa postului?

- Publicitate -

Am fost tentat să le zic că n-ar strica să facă vreo câțiva pași pe alei, dar am observat că tânăra polițistă locală era prea firavă pentru a înfrunta realitatea din teren, în timp ce colegul era prea în vârstă și prea corpolent pentru același tip de înfruntare, necuvenindu-se un atac prin forță disproporționată, fie și prin utilizarea chitanțierului.

În aceste condiții, degeaba SGU amenajează și plantează, apoi face apel la civilizație, dacă în spate nu vine cineva să se asigure că apelul este înțeles, iar unde nu este înțeles să curgă amenzile.

Cam așa stă treaba în civilizatul oraș Ploiești, nici mai bun dar nici mai rău decât alte orașe la capitolul educație. Diferența este făcută doar de edilii care se implică și care își pun la treabă societățile și instituțiile din subordine și cei care nu au viziune și nici chef, de unde și rezultatul din imaginile publicate de SGU.