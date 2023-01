Directorul Direcției de Patrimoniu din Primăria Ploiești, prima victimă a scandalului Parcului Municipal Vest

Directorul de la Direcția Gestiune Patrimoniu din Primăria Ploiești, Carmen Bucur, a fost detașată din funcție după ce a vrut să pună în aplicare o hotărâre a Consiliului Local Ploiești, care viza Parcul Municipal Ploiești. Dezvăluirea a fost făcută de consilierul local Ștefan Alexandru (Prahova în Acțiune), iar la scurt timp primarul municipiului, Andrei Volosevici, în cadrul unei conferințe de presă, a oferit și o explicație pentru această decizie.

Consilierul local Ștefan Alexandru (Prahova în Acțiune) a dezvălui, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că scandalul legat de Parcul Municipal Vest a generat „o detașare a directorului de Patrimoniu”.

„Acest scandal a generat o detașare a directorului de la Direcția de Patrimoniu. Din surse sigure nu mai este director la Direcția de Patrimoniu. Doamna director este un profesionist”, a susținut Ștefan Alexandru, consilier local.

Explicația primarului Ploieștiului

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a explicat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, care au fost și motivele care au condus la detașarea directorului.

„Consiliul Local a zis că trebuie să scoatem să ducem în public terenul. Executivul execută lucrul ăsta, dar Executivul care are, prin dispoziție, și atribuții în acest sens. Din punctul meu de vedere, fără să existe vreo discuție la nivel de Primărie, și ultima oară când am verificat legea, nu o hotărâre de Consiliu Local, care la nivel legal este, ca forță juridică, sub ceea ce înseamnă lege, primarul deleagă atribuțiile.

Doamna director știa foarte clar că cel care trebuia să se ocupe de lucrul ăsta era doamna city manager, având de mai bine de o lună și ceva atribuții delegate prin dispoziție, dispoziție dată în baza legii, și nu a informat pe nimeni”, susține Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploiești, care a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, faptul că directorul de la Patrimoniu a fost detașat.

„Da, este detașată, pentru că niște lucruri trebuie să funcționeze în conformitate cu prevederile legale. și, vă repet, o hotărârea Consiliului Local nu poate să treacă, ca forță juridică, peste o lege care creează primarului, prin dispoziție, să spună cine are atribuții”, a mai precizat primarul municipiului Ploiești.