Liderul PNL Ploiești: ”Volosevici a generat un alt circ ieftin, Parcul Municipal Vest, pentru a acoperi caloriferele reci ale ploieștenilor”

În ultima perioadă, primarul Andrei Volosevici a avut mai multe atacuri la conducerea Consiliului Județean Prahova, care a propus extinderea Parcului Municipal Vest prin mai multe investiții precum sală polivalentă, bazin de înot și patinoar acoperit. Toate aceste obiective ar urma să intre în patrimoniul Primăriei Ploiești la terminarea lucrărilor. Astăzi, liderul PNL Ploiești, Roberta Anastase, a criticat activitatea primarului Volosevici pe care îl acuză că ”a generat doar un alt circ ieftin pentru a acoperi caloriferele reci ale ploieștenilor”. Este prima reacție oficială a unui lider liberal pe tema Parcului Municipal Vest și a ”administrației Volosevici”.

Postarea pe Facebook a președintelui PNL Ploiești, Roberta Anastase:

Va rog sa imi scuzati indrazneala de a scrie aceste randuri, dar ele reflecta ceea ce simt. In plus, cred ca port responsabilitatea de a-l fi ales si sustinut pe Andrei Volosevici ca primar, atat in primul mandat cat si in cel de acum. De aceea simt nevoia sa explic o serie de lucruri care se intampla!

Despre Ploiesti-episodul 1

Pana in acest moment m-am abtinut, cu greu, sa imi exprim parerea cu privire la ceea ce se intampla din punct de vedere administrativ in Ploiesti pentru ca eu am crezut ca solutiile trebuie gasite in echipa si cetatenii trebuie sa vada doar rezultatele.

Din pacate, la scurt timp dupa alegeri primarul ales al PNL a optat sa se departeze de echipa care l-a sustinut pana la a rupe total legaturile cu noi. Din nefericire, ploiestenii sunt cei care sufera.

Am citit multe comentarii ale ploiestenilor socati de diferenta dintre primul mandat al primarului Volosevici si dezastrul din acest mandat.

Explicatia este tocmai aceasta. In primul mandat Andrei Volosevici a acceptat tot sprijinul echipei din care facea parte constient fiind de imensa responsabilitate pe care a primit-o prin votul oamenilor. In acest mandat, procentul foarte mare cu care a castigat l-a facut sa gandeasca ca un veritabil “suveran” al Ploiestiului “indreptatit” sa dispuna dupa bunul plac de vietile oamenilor.

De aici si pana la momentul in care s-a transformat intr-un “Nero de Ploiesti” nu a fost decat un pas!

In loc sa se ocupe de dezvoltarea Ploiestiului care avea deja semnate proiecte de peste 180 milioane de euro, Volosevici a optat sa ofere oamenilor un permanent circ (discursuri incoerente, conferinte de presa fara numar, razboaie permanente cu toata lumea).

Rezultatul: mare parte din fonduri sunt astazi pierdute!

In loc sa conduca eficient primaria a ales sa nu plateasca facturile la incalzire si apa calda si, astazi, ploiestenii tremura de frig in case. Eu, sincer, nu inteleg ce face cu banii contribuabililor pentru ca in oras nu se vede nimic!

Cea mai recenta “batalie” pe care o poarta actualul primar este pentru Parcul Municipal Vest! Adica, el “iubitorul de Ploiesti” se opune ca nu cumva cineva sa ia parcul si sa fuga cu el in lume!

In realitate, primarul se opune ca in acel parc sa se faca o serie de investitii importante: bazin de inot olimpic, sala pentru competitii sportive cu 16000 de locuri, patinoar, plantarea de vegetatie matura, etc.

Pentru realizarea acestor investitii, Parcul Vest trebuie transferat temporar in patrimoniul PUBLIC al Consiliul Judetean care are deja proiectele aprobate. Dupa realizarea acestor investitii parcul se intoarce in patrimoniul Ploiestiul!

Toate aceste lucruri sunt scrise si asumate in documente publice! Deci unde este problema altundeva decat in capul dnului primar?

Mai degraba, cred ca este doar un alt circ ieftin generat pentru a acoperi caloriferele reci ale ploiestenilor.

Ceea ce nu inteleg este de ce ii uraste Volosevici atat de mult pe Ploiesteni? Poate pentru ca l-au votat…