O femeie a fost dată jos din troleibuzul 44 din Ploiești deși a plătit călătoria cu aplicația de pe telefonul mobil, dar aparatul nu a emis bon. Reacția TCE

Incidentul a avut loc, miercuri, în jurul orei 16.50, pe traseul 44 din Ploiești. O femeie a achitat călătoria cu ajutorul unei aplicații de pe telefonul mobil, însă aparatul din mijlocul de transport nu a emis bon. În timpul controlului din troleu, pentru că nu a știut să intre în aplicația de pe telefon și în lipsa bonului, femeia a fost dată jos din mijlocul de transport la prima stație. Cazul va intra în analiza SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești, iar controlorul riscă sancționarea.

Mijloacele moderne de vânzare a titlurilor de călătorie pot să dea rateuri. De asta s-a convins, ieri, o femeie care s-a urcat în troleul 44, din stația Coreco Sud. Aceasta a plătit călătoria printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil, însă aparatul din mijlocul de transport nu a emis bonul. Prin urmare, în timpul controlului legitimațiilor de călătorie, nu a putut prezenta titlul de călătorie și a fost dată jos din mijlocul de transport la prima stație.

„Am și eu o neplăcere cu TCE Ploiești. Soția mea a fost dată jos, miercuri, în jurul orei 16.50, din troleul 44 pe motiv că nu avea bilet. Ea a plătit călătoria cu o aplicație pe telefon și neștiind să arate în aplicație plata făcută, controlorii au vrut să îi dea amenda pe motiv că nu are bon emis de aparatul din mijlocul de transport deși plătise călătoria. Ajungând în stație am intrat în aplicația de pe telefon și am arătat controlorilor că biletul a fost plătit și că de vină este aparatul amplasat în mijlocul de transport care nu a emis bon. Ce se întâmpla în cazul în care era vorba de o persoană în vârstă care plătea cu cardul și care nu avea cum să facă dovada plății pe aplicația mobilă? Am semnalat cazul pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la astfel de situații”, a susținut cititorul Observatorulph.ro.

TCE: Vom analiza dacă se impune sancționarea controlorului

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii TCE cu privire la cazul semnalat la redacție.

„Regretăm o astfel de situație. Mijloacele moderne de vânzare a titlurilor de călătorie pe bază de aparate nu sunt perfecte. Avem personal care asigură mentenanța rapidă a acestora și vom face reinstruirea controlorilor pentru a trata aceste cazuri cu mai multă înțelegere. Controlorul avea posibilitatea să facă o probă de control să verifice dacă aparatul poate emite sau nu titlul de călătorie. Vom analiza dacă se impune sancționarea controlorului, dar în astfel de cazuri, când o persoană reclamă că un aparat nu emite titlul de călătorie ai obligația să verifici acest lucru”, a susținut Nicolae Alexandri, directorul TCE Ploiești.

TCE Ploiești a precizat că, pe fiecare schimb, există o persoană care efectuează mentenanța. În cazul prezentat, controlorul ar fi putut să facă o probă de control să verifice dacă aparatul emite sau nu titlul de călătorie.