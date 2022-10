Criza apei calde. Informații din culisele predării CET Brazi: ”Volosevici nu a avut nicio implicare în rezolvarea problemei!” acuză Cristian Apostol

Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Cristian Apostol (USR), a criticat lipsa de implicare a primarului Andrei Volosevici în rezolvarea crizei apei calde din Ploiești. Apostol susține că ”primarul dovedește pe zi ce trece o lipsa crasa de bun simt, singurul lucru pe care-l știe este sa creeze furtuni artificiale si sa jignească pe cei care vor sa rezolve problemele create chiar de el” și i-a cerut, din nou, public, demisia!

Mesajul postat de vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Cristian Apostol , pe Facebook:

Ploieștenii merită un primar!

Sistemul de control al arderii Honeywell din CET Brazi a fost cumpărat de către CJ Prahova.

Vineri seara, la ora 20, după multe ore de negocieri, am semnat Procesul-Verbal de predare-primire de la Termoficare Prahova către Consiliul Județean.

Am văzut in spațiul public aruncate diferite forme ale adevărului in ceea ce privește criza apei calde din Ploiești.

Am tăcut si am muncit alături de oamenii din Consiliul Județean Prahova, dar si de o echipa din Primăria Ploiești pentru a rezolva situațiile neprevăzute apărute pe parcursul cedării CET Brazi către Primăria Ploiești.

Dar, așa cum spuneam duminica trecuta, de acum nu o sa mai tac!

Ultimele 6 zile au fost foarte încărcate, având in vedere ca sistemul Honeywell care controlează arderea si optimizarea consumului de combustibil in CET Brazi nu putea fi cumpărat din cauza lipsei de încredere a firmei Termoficare (fostul operator) in intențiile de plata ale administrației județene.

Concret, trebuie spus ca societatea de Termoficare, deși a semnat un contract cu clauza de plata destul de rapida, a tergiversat neașteptat de mult (peste 48 ore) semnarea Procesului-Verbal de predare-primire a bunului. Justificarea lor a fost ca nu au încredere ca vor fi plătiți si ca se tem ca vor ajunge in aceeași situație creata de un domn primar inconștient (când in iulie 2022 a declarat public faptul ca nu va plăti subvenția gigacaloriei).

Se pare ca acel gest imatur politic care a dus la peste doua luni de lipsa a apei calde încă are repercusiuni si întârzie reluarea furnizării cu apa calda a orașului.

Adevărul este ca vineri, la ora 15, am fost la un pas sa renunțam si sa așteptam pana când firma producătoare Honeywell va livra un nou sistem.

In final, in jurul orei 20, am reușit sa avem Procesul-Verbal semnat si bunul in domeniul public al județului Prahova.

O situație destul de urata căreia a trebuit sa-i facem fata a venit după o postare a unui domn expert pe domeniul termiei in Ploiești, mai nou consilier al primarului municipiului Ploiești, care anunța triumfator ca domnul Volosevici “a contactat persoane care sa ajute cu rezolvarea problemei cu Honeywell“.

Va spun direct: primarul Ploieștiului nu a avut nicio implicare in rezolvarea acestei probleme! ZERO!

Domnule Cristescu, înțeleg ca trebuie sa-i reparați imaginea, dar va rog sa nu mai amenințați cu “va fi vai si amar” si nici nu-l mai ridicați in slavi pe domnul primar! Acest „guru” din Ploiesti si-a permis nesimțirea de a jigni un director al Honeywell Romania fără a cunoaște despre ce este vorba, fără ca Honeywell sa dețină un contract cu Primăria Ploiești sau orice fel de colaborare.

Si asta chiar înainte de preluarea de la Termoficare a unui sistem al cărui producător este chiar Honeywell. Vorbim despre „tălpi” sau „piedici” puse rezolvării problemei din Ploiești? Atunci, din prostie sau din lipsa de experiența manageriala la nivel de conducere, cu voie sau fără voie, primarul Ploieștiului este repetent la capitolul interacțiune cu persoane de decizie si trebuie sa facă pasul înapoi. Primarul este repetent la mai multe capitole :

– Ordonator de credit – bugetul Ploieștiului este praf si ne îndreptam cu pași repezi către un dezastru financiar;

– Conducere – stilul conflictual de conducere a dus Ploieștiul într-o situație deosebit de grea – criza gunoiului, criza apei calde, dezangajarea majoritatii proiectelor europene – a se vedea terminalele multinodale;

– Manager – dictatorial cu dese ieșiri necontrolate mai ales in privința doamnelor; lipsa de viziune pentru dezvoltarea Ploieștiului; schimbări foarte rapide de opinie si dezinteresat de echipa pe care o conduce;

Încă un lucru esențial: ieri, după patru ședințe inutile in weekend, dintre care una pe la ora 23.30 – sambata seara, s-a votat rectificarea si acordat atât avansul cat si împrumutul.

Domnul primar trebuie sa plece! DEMISIA este un gest de bun simt! Din păcate primarul dovedește pe zi ce trece o lipsa crasa de bun simt, singurul lucru pe care-l știe este sa creeze furtuni artificiale si sa jignească pe cei care vor sa rezolve problemele create chiar de el.

Acum o luna, când consiliul local a propus un buget mai mare pentru societatea primariei, primarul a spus in ședința consiliului local ca nu are rost sa se blocheze acești bani, iar acum a ajuns sa solicite pe la ora 23.30 rectificarea bugetului. Incompetenta lui da roade – Ploieștiul nu va avea apa calda încă cel puțin o săptămâna.

Pentru cei interesați o sa public si o sa mulțumesc, cu acordul lor, numele persoanelor care m-au ajutat săptămâna trecuta ca Ploieștiul sa aibă mai repede apa calda: Radu Bianca, Eftemie Casandra, Sandu Maria, Agapi Stefania, Anghelache Geanina, Giulan Monica, Tinca Alina, Dovanca Maria, C.V.A, Gheoca Severus, Dobre Daniel, Neagu Norel, Alecu Ion, Diaconu Sorin, viceprimarilor municipiului Ploiești: Anca Popa si Daniel Nicodim – împreuna cu echipa din Primăria Ploiești, echipei de conducere din CJ Prahova.